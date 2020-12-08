Драма на охоте. Шесть роковых случайностей 2020 года

Битый небитого везет
Трагический случай в Татарстане произошел около шести часов вечера 7 декабря, рассказал РИА «Новости» старший помощник прокурора республики Руслан Галиев. По версии следствия, супружеская пара из поселка Куланга обратилась к главе Кулангинского сельского поселения с жалобой на лису. Дикое животное повадилось лазать в их двор и курятник.
После повторного обращения глава поселения пришел к супругам с ружьем, чтобы застрелить лису, и устроился в засаде. Не заметив, что хозяйка дома вышла на улицу, мужчина решил, что за надворной постройкой находится животное и дважды выстрелил туда, ранив женщину. Муж повез раненую в больницу, но по дороге она скончалась.
Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ), сообщает пресс-служба ведомства.
Не зверь, а заммэра Новоуральска
Чаще всего охотники принимают оказавшихся в кустах неподалеку людей за лосей или кабанов. В ночь на 28 ноября в Свердловской области, по данным E1.Ru, охотились на косулю, по другим данным, — на кабана. А застрелили чиновника.
По версии следственного комитета Свердловской области, 41-летний житель Екатеринбурга охотился с товарищами в лесу Алапаевского района и «вследствие неосторожного обращения с карабином» выстрелил и ранил в бедро 58-летнего заместителя главы Новоуральска Михаила Черницкого, который тоже был в этой группе охотников. Источник Е1.RU сообщал, что чиновник отошел в кусты, и его могли принять за зверя, тем более, что светоотражающих деталей у него на одежде не было.
Охотники оказали Черницкому неотложную помощь и вызвали «скорую», но еще до приезда врачей мужчина скончался от сильной кровопотери. Следствие возбудило дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
Полицейский принял бизнесмена за кабана
В Республике Марий Эл охота не задалась у 43-летнего сотрудника полиции. Как сообщает СУ СК РФ региона, 17 ноября он отправился в лес рядом с одним из сёл Горномарийского района. Сидя в засаде, мужчина услышал шорох в кустах и, решив, что это кабан, выстрелил на звук. Вместо животного пуля попала в 48-летнего местного жителя, который тоже был на охоте. От полученного ранения он скончался на месте.
По данным телеграм-канала Baza, погибший оказался местным предпринимателем. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Бизнесмен вместо лося застрелил замначальника отдела МЧС
Днем 27 ноября компания из пятерых мужчин охотилась в лесопосадке вблизи деревни Красный Восток в Башкортостане. По данным следственного комитета республики, 62-летний мужчина (по информации «Башинформ», руководитель одной из местных фирм), увидев пробегающего лося, несколько раз выстрелил по нему из карабина, и одна из пуль попала в другого охотника. Приятели поместили раненого в машину и повезли в больницу, но медики могли уже лишь констатировать его смерть.
Погибший 39-летний мужчина оказался заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по Уфе. Невнимательного стрелка отправили под подписку, а по факту несчастного случая возбудили уголовное дело по части 1 статье 109 УК РФ.
Мгновенная карма
Охота на лося в Тверской области стала историей не только трагичной, но и поучительной. Двое приятелей 36-ти и 37-ми лет решили побраконьерить. Как сообщает следственный комитет, ночью 2 августа они отправились на лося, хотя в это время охота на них еще запрещена. Старший, приняв приятеля за дикое животное, выстрелил по нему из охотничьего гладкоствольного ружья. Пуля попала в грудь. От полученного ранения мужчина умер в больнице.
Подстрелил бригадира, загонявшего кабана
Вечером 20 августа 55-летний москвич охотился с бригадой на кабана в районе деревни Пустошка Псковской области. При себе у него был охотничий карабин. По предварительным данным следствия, мужчина услышал посторонний шум и заметил движение там, где предположительно мог находиться кабан, и выстрелил. Однако вместо животного там оказался его же бригадир, который загонял зверя. 36-летний бригадир скончался в машине скорой помощи.