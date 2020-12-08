Драма на охоте. Шесть роковых случайностей 2020 года

Чаще всего охотники принимают оказавшихся в кустах неподалеку людей за лосей или кабанов. В ночь на 28 ноября в Свердловской области, по данным E1.Ru, охотились на косулю, по другим данным, — на кабана. А застрелили чиновника.



По версии следственного комитета Свердловской области, 41-летний житель Екатеринбурга охотился с товарищами в лесу Алапаевского района и «вследствие неосторожного обращения с карабином» выстрелил и ранил в бедро 58-летнего заместителя главы Новоуральска Михаила Черницкого, который тоже был в этой группе охотников. Источник Е1.RU сообщал, что чиновник отошел в кусты, и его могли принять за зверя, тем более, что светоотражающих деталей у него на одежде не было.



Охотники оказали Черницкому неотложную помощь и вызвали «скорую», но еще до приезда врачей мужчина скончался от сильной кровопотери. Следствие возбудило дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

