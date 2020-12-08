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Драма на охоте. Шесть роковых случайностей 2020 года

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Драма на охоте. Шесть роковых случайностей 2020 года

Глава сельского поселения в Татарстане застрелил местную жительницу, перепутав ее с лисой. Подобные происшествия нередки, особенно на охоте.

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Битый небитого везет

Трагический случай в Татарстане произошел около шести часов вечера 7 декабря, рассказал РИА «Новости» старший помощник прокурора республики Руслан Галиев. По версии следствия, супружеская пара из поселка Куланга обратилась к главе Кулангинского сельского поселения с жалобой на лису. Дикое животное повадилось лазать в их двор и курятник.

После повторного обращения глава поселения пришел к супругам с ружьем, чтобы застрелить лису, и устроился в засаде. Не заметив, что хозяйка дома вышла на улицу, мужчина решил, что за надворной постройкой находится животное и дважды выстрелил туда, ранив женщину. Муж повез раненую в больницу, но по дороге она скончалась.

Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ), сообщает пресс-служба ведомства.

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Не зверь, а заммэра Новоуральска

Чаще всего охотники принимают оказавшихся в кустах неподалеку людей за лосей или кабанов. В ночь на 28 ноября в Свердловской области, по данным E1.Ru, охотились на косулю, по другим данным, — на кабана. А застрелили чиновника.

По версии следственного комитета Свердловской области, 41-летний житель Екатеринбурга охотился с товарищами в лесу Алапаевского района и «вследствие неосторожного обращения с карабином» выстрелил и ранил в бедро 58-летнего заместителя главы Новоуральска Михаила Черницкого, который тоже был в этой группе охотников. Источник Е1.RU сообщал, что чиновник отошел в кусты, и его могли принять за зверя, тем более, что светоотражающих деталей у него на одежде не было.

Охотники оказали Черницкому неотложную помощь и вызвали «скорую», но еще до приезда врачей мужчина скончался от сильной кровопотери. Следствие возбудило дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

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Полицейский принял бизнесмена за кабана

В Республике Марий Эл охота не задалась у 43-летнего сотрудника полиции. Как сообщает СУ СК РФ региона, 17 ноября он отправился в лес рядом с одним из сёл Горномарийского района. Сидя в засаде, мужчина услышал шорох в кустах и, решив, что это кабан, выстрелил на звук. Вместо животного пуля попала в 48-летнего местного жителя, который тоже был на охоте. От полученного ранения он скончался на месте.

По данным телеграм-канала Baza, погибший оказался местным предпринимателем. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

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Бизнесмен вместо лося застрелил замначальника отдела МЧС

Днем 27 ноября компания из пятерых мужчин охотилась в лесопосадке вблизи деревни Красный Восток в Башкортостане. По данным следственного комитета республики, 62-летний мужчина (по информации «Башинформ», руководитель одной из местных фирм), увидев пробегающего лося, несколько раз выстрелил по нему из карабина, и одна из пуль попала в другого охотника. Приятели поместили раненого в машину и повезли в больницу, но медики могли уже лишь констатировать его смерть.

Погибший 39-летний мужчина оказался заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по Уфе. Невнимательного стрелка отправили под подписку, а по факту несчастного случая возбудили уголовное дело по части 1 статье 109 УК РФ.

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Мгновенная карма

Охота на лося в Тверской области стала историей не только трагичной, но и поучительной. Двое приятелей 36-ти и 37-ми лет решили побраконьерить. Как сообщает следственный комитет, ночью 2 августа они отправились на лося, хотя в это время охота на них еще запрещена. Старший, приняв приятеля за дикое животное, выстрелил по нему из охотничьего гладкоствольного ружья. Пуля попала в грудь. От полученного ранения мужчина умер в больнице.

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Подстрелил бригадира, загонявшего кабана

Вечером 20 августа 55-летний москвич охотился с бригадой на кабана в районе деревни Пустошка Псковской области. При себе у него был охотничий карабин. По предварительным данным следствия, мужчина услышал посторонний шум и заметил движение там, где предположительно мог находиться кабан, и выстрелил. Однако вместо животного там оказался его же бригадир, который загонял зверя. 36-летний бригадир скончался в машине скорой помощи.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

bluxer
Нехорошо убивать животных для развлечения.
Alkaline
"Сейчас напомнить лишь хочу я господину Гёте
О том, что ваш курфюрст Саксонский, Ганс Иммануил,
Не только метко подстрелил оленя на охоте,
Но и беднягу егеря случайно, конечно, завалил.
И ваша пресса что-то не шумела!
А собачка - наше внутреннее дело.
Чем защищать особ такого рода,
Спросили б лучше мнение народа."
hal9000
Да потомучто ..надо сначала на охоту а потом отмечать..а у нас что на рыбалку ящик водки минимум берут на двоих..что на охоту..на охоту издревле люди трезвыми ходят..ведь говорят-Охотнику плошать добычу терять..ведь охотника ждет голодная жена и дети..ждут надеются и верят что он с добычей придет..накормит семейство..а он взял и нажрался..ну какая это охота..?!
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