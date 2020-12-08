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Арбитражный суд: УФАС придирается к строителю «Арктики»

Из семи арбитражных процессов между петербургским УФАС и «Балтийским заводом» в трёх завод выиграл, в двух проиграл, ещё два находятся в стадии рассмотрения. Суды считают, что антимонопольное ведомство несправедливо к предприятию.

Очередное постановление в пользу «Балтийского завода» вынес 8 декабря Тринадцатый арбитражный апелляционный суд. Он оставил в силе решение первой инстанции, из которого следует, что завод совершенно справедливо не позволил ООО «Петрокомплект-Строй» участвовать в конкурсе на поставку листового металлопроката. Компания заявила, будто изготовила его сама, но выяснилось, что такого не может быть — ей негде, не на чем, да и её устав данный вид деятельности не предусматривает.

Решение же Управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу говорит о несоблюдении заводом «принципа равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки». Это решение сначала отменил Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а 8 декабря обоснованность отмены подтвердил апелляционный суд.

Судебные тяжбы из-за жалоб в петербургское УФАС на нарушения «Балтийским заводом» антимонопольного законодательства при проведении закупок длятся с прошлой весны. Сегодня на сайте «Электронное правосудие» можно увидеть семь таких процессов, в трех из которых завод выиграл, в двух проиграл. Каждый выигрыш означает отмену решения, вынесенного по очередной жалобе антимонопольным ведомством. Два из трех выигрышей «Балтийского завода» уже вступили в законную силу, один из двух проигрышей — тоже. Текущий счет 3:2 говорит о том, что, по мнению судов, в большинстве случаев петербургское УФАС напрасно придирается к предприятию.

Представители «Балтийского завода» и УФАС от комментариев по данному вопросу отказались.

Непубличное акционерное общество «Балтийский завод», по данным системы «СПАРК-Интерфакс», на 97.79% принадлежит государственной «Объединенной судостроительной корпорации».

Основная продукция предприятия сегодня — атомные ледоколы серии 22220, предназначенные для организации круглогодичного грузового транзита по Северному морскому пути. Завод строит их в рамках контракта с подконтрольным «Росатому» ФГУП «Атомфлот».

Головной ледокол «Арктика» был в этом октябре передан «Атомфлоту», после чего сразу отправился осваивать СМП. Ледоколы «Сибирь» и «Урал» уже спущены на воду, но пока не достроены. Ледокол «Якутия» заложен 26 мая 2020 года, пятый ледокол серии 22220 «Чукотка» обещают заложить 18 декабря.

В ноябре «Балтийский завод» сдал «Росморпорту» один из самых мощных дизель-электрических ледоколов в мире «Виктор Черномырдин» (серия 22600).

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