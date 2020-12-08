Арбитражный суд: УФАС придирается к строителю «Арктики»

Из семи арбитражных процессов между петербургским УФАС и «Балтийским заводом» в трёх завод выиграл, в двух проиграл, ещё два находятся в стадии рассмотрения. Суды считают, что антимонопольное ведомство несправедливо к предприятию.
Очередное постановление в пользу «Балтийского завода» вынес 8 декабря Тринадцатый арбитражный апелляционный суд. Он оставил в силе решение первой инстанции, из которого следует, что завод совершенно справедливо не позволил ООО «Петрокомплект-Строй» участвовать в конкурсе на поставку листового металлопроката. Компания заявила, будто изготовила его сама, но выяснилось, что такого не может быть — ей негде, не на чем, да и её устав данный вид деятельности не предусматривает.
Решение же Управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу говорит о несоблюдении заводом «принципа равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки». Это решение сначала отменил Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а 8 декабря обоснованность отмены подтвердил апелляционный суд.
Судебные тяжбы из-за жалоб в петербургское УФАС на нарушения «Балтийским заводом» антимонопольного законодательства при проведении закупок длятся с прошлой весны. Сегодня на сайте «Электронное правосудие» можно увидеть семь таких процессов, в трех из которых завод выиграл, в двух проиграл. Каждый выигрыш означает отмену решения, вынесенного по очередной жалобе антимонопольным ведомством. Два из трех выигрышей «Балтийского завода» уже вступили в законную силу, один из двух проигрышей — тоже. Текущий счет 3:2 говорит о том, что, по мнению судов, в большинстве случаев петербургское УФАС напрасно придирается к предприятию.
Представители «Балтийского завода» и УФАС от комментариев по данному вопросу отказались.