Арбитражный суд: УФАС придирается к строителю «Арктики»

Из семи арбитражных процессов между петербургским УФАС и «Балтийским заводом» в трёх завод выиграл, в двух проиграл, ещё два находятся в стадии рассмотрения. Суды считают, что антимонопольное ведомство несправедливо к предприятию.



Очередное постановление в пользу «Балтийского завода» вынес 8 декабря Тринадцатый арбитражный апелляционный суд. Он оставил в силе решение первой инстанции, из которого следует, что завод совершенно справедливо не позволил ООО «Петрокомплект-Строй» участвовать в конкурсе на поставку листового металлопроката. Компания заявила, будто изготовила его сама, но выяснилось, что такого не может быть — ей негде, не на чем, да и её устав данный вид деятельности не предусматривает.