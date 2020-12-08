Власти Греции назвали условия приёма российских туристов на Новый год

Правительство Греции ужесточило коронавирусные ограничения, которые распространяются и на туристов. Ради новогоднего отдыха в Элладе придётся сдать два теста на коронавирус и отсидеть на карантине 10 дней.
«Те, кто возвращается в Грецию из-за рубежа, помимо заполнения электронной формы PLF должны будут представить отрицательный молекулярный тест (ПЦР), сделанный не позднее, чем за 72 часа до въезда, пройти экспресс-тест и пройти 10-дневный профилактический карантин, если они въезжают в период с 18 декабря 2020 года по 7 января 2021 года», — цитирует 8 декабря заявление официального представителя греческого правительства Стелиоса Петсаса АТОР.
По его словам, в Греции также вводятся ограничения на передвижение между регионами. В стране сохраняется и комендантский час с 21.00 до 5.00.
Греция с 5 сентября разрешила въезд до 500 граждан РФ в неделю, однако, по информации туроператоров, квота так и не была выбрана из-за отсутствия прямых рейсов из России.
С начала пандемии в Греции выявили уже 117 тысяч заболевших COVID-19.