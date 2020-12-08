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Власти Греции назвали условия приёма российских туристов на Новый год

Правительство Греции ужесточило коронавирусные ограничения, которые распространяются и на туристов. Ради новогоднего отдыха в Элладе придётся сдать два теста на коронавирус и отсидеть на карантине 10 дней.

«Те, кто возвращается в Грецию из-за рубежа, помимо заполнения электронной формы PLF должны будут представить отрицательный молекулярный тест (ПЦР), сделанный не позднее, чем за 72 часа до въезда, пройти экспресс-тест и пройти 10-дневный профилактический карантин, если они въезжают в период с 18 декабря 2020 года по 7 января 2021 года», — цитирует 8 декабря заявление официального представителя греческого правительства Стелиоса Петсаса АТОР.

По его словам, в Греции также вводятся ограничения на передвижение между регионами. В стране сохраняется и комендантский час с 21.00 до 5.00.

Греция с 5 сентября разрешила въезд до 500 граждан РФ в неделю, однако, по информации туроператоров, квота так и не была выбрана из-за отсутствия прямых рейсов из России.

С начала пандемии в Греции выявили уже 117 тысяч заболевших COVID-19.

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Комментарии (2)

Yksy
Ага, ужесточили, а то слишком уж легко было туда попасть
Vurgagain
Да хватит уже трындеть об этом. Все уже поняли, что захраница только для "элиты". Мы, босоногие нищеброды, свое отлетали, теперь только ККК. или дача в ЛО. На крайняк, Карелия.
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