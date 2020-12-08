Власти Греции назвали условия приёма российских туристов на Новый год

Правительство Греции ужесточило коронавирусные ограничения, которые распространяются и на туристов. Ради новогоднего отдыха в Элладе придётся сдать два теста на коронавирус и отсидеть на карантине 10 дней.



«Те, кто возвращается в Грецию из-за рубежа, помимо заполнения электронной формы PLF должны будут представить отрицательный молекулярный тест (ПЦР), сделанный не позднее, чем за 72 часа до въезда, пройти экспресс-тест и пройти 10-дневный профилактический карантин, если они въезжают в период с 18 декабря 2020 года по 7 января 2021 года», — цитирует 8 декабря заявление официального представителя греческого правительства Стелиоса Петсаса АТОР.