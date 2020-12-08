В Петербурге запускают коронавирусное такси. Смольный пытается избавиться от очередей из скорых

Пациентов с COVID-19 в Петербурге будут бесплатно возить на компьютерную томографию на машинах такси. Как сообщили 8 декабря в Смольном, на эти цели постановлением губернатора Александра Беглова выделены 69,75 млн рублей.



«Нагрузка на скорую помощь сейчас очень высока. Это решение поможет нашим горожанам быстрее добраться до мест проведения исследования и не задействовать автомобили скорой. Люди болеют не только коронавирусной инфекцией, пациентам с другими заболеваниями также нужна экстренная помощь. На скорой работают высоквалифицированные специалисты, они должны оказывать помощь больным, а не просто заниматься их транспортировкой», — подчеркнул губернатор.

