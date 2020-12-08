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В Петербурге запускают коронавирусное такси. Смольный пытается избавиться от очередей из скорых

Пациентов с COVID-19 в Петербурге будут бесплатно возить на компьютерную томографию на машинах такси. Как сообщили 8 декабря в Смольном, на эти цели постановлением губернатора Александра Беглова выделены 69,75 млн рублей.

«Нагрузка на скорую помощь сейчас очень высока. Это решение поможет нашим горожанам быстрее добраться до мест проведения исследования и не задействовать автомобили скорой. Люди болеют не только коронавирусной инфекцией, пациентам с другими заболеваниями также нужна экстренная помощь. На скорой работают высоквалифицированные специалисты, они должны оказывать помощь больным, а не просто заниматься их транспортировкой», — подчеркнул губернатор.

Транспортировать к месту проведения КТ и обратно будут пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 или с подозрением на него, находящихся на амбулаторном лечении. Как уточнили «Фонтанке» в комздраве, такси будут возить пациентов уже начиная с этой недели. Они будут специальным образом оборудованы — в салоне будет установлена защитная перегородка. Заказывать машины будут врачи и сами КТ-центры, на обычные рейсы выезжать они не будут.

Очереди из карет скорой собираются у КТ-центров в Петербурге регулярно. В них врачи теряют до нескольких часов. В результате, как писала «Фонтанка», пациенты не могут дождаться помощи вовремя.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

Mikle776
а мощностей КТ хватает? ))) насколько я знаю на них очередь дней на 10. Ну я про "бесплатные"
262126571
Объявили бы кто из перевозчиков такси будет возить ковидных больных. Чтобы остальным гражданам было проще определиться каким такси пользоваться.
260657101
Правильное, но очень запоздалое решение, сразу нужно было принимать такое решение еще весной. Простой специального автомобиля с двумя медработниками и водителей явно в несколько раз дороже чем простой такси, а учитывая что укомплектованных штатом карет скорой помощи ограниченное количество и их невозможно даже за любые деньги организовать быстро, то странно что это не сделали раньше.
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