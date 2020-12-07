Сборная России на домашнем этапе Евротура почти наполовину будет состоять из игроков СКА

Федерация хоккея России опубликовала состав сборной России для подготовки к Кубку Первого канала. 11 из 27 игроков представляют петербургский СКА.
Полностью состав сборной России выглядит следующим образом:
- вратари: Александр Самонов, Михаил Бердин (оба — СКА), Иван Федотов («Трактор»);
- защитники: Рушан Рафиков, Алексей Марченко (оба — «Локомотив»), Данила Галенюк, Игорь Ожиганов, Виктор Антипин (все — СКА), Никита Лямкин, Дмитрий Юдин (оба — «Ак Барс»), Дмитрий Саморуков (ЦСКА), Егор Яковлев, Артем Минулин (оба — «Металлург»);
- нападающие: Владимир Э. Ткачев, Андрей Кузьменко, Владислав Каменев, Антон Бурдасов, Кирилл Марченко, Иван Морозов (все — СКА), Вадим Шипачев («Динамо» М), Андрей Чибисов («Металлург» Мг), Сергей Толчинский, Денис Зернов (оба — «Авангард»), Егор Коршков («Локомотив»), Максим Мамин, Павел Карнаухов, Никита Сошников (все — ЦСКА), Дмитрий Воронков («Ак Барс»).
Кроме того, нападающий СКА Миро Аалтонен сыграет на турнире за сборную Финляндии, а голкипер Магнус Хелльберг, защитники Оскар Фантенберг и Лукас Бенгтссон, а также форвард Мальте Стремвалль получили вызов в сборную Швеции.
Матчи сборной России на Кубке Первого канала:
- 17 декабря. 19:30. Швеция — Россия («Матч ТВ», официальный сайт ФХР);
- 19 декабря. 15:30. Россия — Чехия (Первый канал, официальный сайт ФХР);
- 20 декабря. 15:30. Россия — Финляндия (Первый канал, официальный сайт ФХР).