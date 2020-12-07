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Сборная России на домашнем этапе Евротура почти наполовину будет состоять из игроков СКА

Федерация хоккея России опубликовала состав сборной России для подготовки к Кубку Первого канала. 11 из 27 игроков представляют петербургский СКА.

Полностью состав сборной России выглядит следующим образом:

  • вратари: Александр Самонов, Михаил Бердин (оба — СКА), Иван Федотов («Трактор»);
  • защитники: Рушан Рафиков, Алексей Марченко (оба — «Локомотив»), Данила Галенюк, Игорь Ожиганов, Виктор Антипин (все — СКА), Никита Лямкин, Дмитрий Юдин (оба — «Ак Барс»), Дмитрий Саморуков (ЦСКА), Егор Яковлев, Артем Минулин (оба — «Металлург»);
  • нападающие: Владимир Э. Ткачев, Андрей Кузьменко, Владислав Каменев, Антон Бурдасов, Кирилл Марченко, Иван Морозов (все — СКА), Вадим Шипачев («Динамо» М), Андрей Чибисов («Металлург» Мг), Сергей Толчинский, Денис Зернов (оба — «Авангард»), Егор Коршков («Локомотив»), Максим Мамин, Павел Карнаухов, Никита Сошников (все — ЦСКА), Дмитрий Воронков («Ак Барс»).

Кроме того, нападающий СКА Миро Аалтонен сыграет на турнире за сборную Финляндии, а голкипер Магнус Хелльберг, защитники Оскар Фантенберг и Лукас Бенгтссон, а также форвард Мальте Стремвалль получили вызов в сборную Швеции.

Матчи сборной России на Кубке Первого канала:

  • 17 декабря. 19:30. Швеция — Россия («Матч ТВ», официальный сайт ФХР);
  • 19 декабря. 15:30. Россия — Чехия (Первый канал, официальный сайт ФХР);
  • 20 декабря. 15:30. Россия — Финляндия (Первый канал, официальный сайт ФХР).

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