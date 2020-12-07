Беглов попросил петербургских родителей самим создать «неповторимую атмосферу праздника»

Губернатор Петербурга Александр Беглов, говоря об отмене новогодних ёлок, обратился к петербургским родителям.

«Одно из самых сложных решений — оставить детей без новогодних программ. Но сейчас каждое такое мероприятие — это зона потенциального заражения. Обращаюсь с просьбой ко всем петербургским родителям: создайте неповторимую атмосферу Нового года у себя дома. Настроение наших детей и внуков зависит только от нас. От нашего желания устроить им праздник».

Как писала «Фонтанка», детям до 16 лет в Петербурге закрывается доступ на все спектакли и концерты. С 14 декабря по 15 января приостанавливается работа всех учреждений дополнительного образования, кружков и секций, независимо от формы и собственности. Детские сады проведут новогодние утренники с учётом коронавирусных ограничений, без родителей.