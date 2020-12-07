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Евросоюз вводит новый режим санкций за нарушение прав человека

Европейский союз подготовил новый санкционный режим, куда будут включать за нарушение прав человека.

«7 декабря 2020 года Совет принял решение <...>, которое устанавливает рамки для ограничительных мер для борьбы с серьезными нарушениями прав человека и злоупотреблениями во всем мире», — сообщается 7 декабря в Официальном журнале ЕС, после публикации в котором документ считается принятым.

В санкционный список можно попасть за нарушение фундаментальных свобод, необоснованные аресты или задержания, убийства, геноцид, пытки и торговлю людьми. Ограничения потребуют единогласного одобрения всеми членами ЕС.

Решение еврочиновников предусматривает замораживание активов и экономических ресурсов на территории союза. Также бан будет наложен на поездки в Евросоюз.

Санкционный режим начнет действовать 10 декабря.

В сентябре верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил создать европейский «список Навального» для санкций за нарушение прав человека. По его словам, нововведение должно было стать аналогом «списка Магнитского».

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Комментарии (6)

Antipode
Пока что у российских олигархов и чинуш есть интересы в Европе, а не наоборот. Вся "элита" имеет недвижимость, лечится, учится и живет в Европе. Чем больше их защемят там, тем лучше. К сожалению ЕС заинтересован в деньгах российских олигархов, то есть российского народа. Поэтому ничего не произойдет, олигархов (деньги) не тронут, и деньги будут утекать из страны. В лучшем случае олигархов отделят от денег. Хотя и в этом случае им компенсируют из российского бюджета.
Fjfef
Первый кто подпадает под эти санкции ЕС это сам ЕС)).
Pilat
Ну всё...конец госдепии, Евросоюз санкции вводит....
А-ха-ха-ха
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