Евросоюз вводит новый режим санкций за нарушение прав человека

Европейский союз подготовил новый санкционный режим, куда будут включать за нарушение прав человека.



«7 декабря 2020 года Совет принял решение <...>, которое устанавливает рамки для ограничительных мер для борьбы с серьезными нарушениями прав человека и злоупотреблениями во всем мире», — сообщается 7 декабря в Официальном журнале ЕС, после публикации в котором документ считается принятым.

В санкционный список можно попасть за нарушение фундаментальных свобод, необоснованные аресты или задержания, убийства, геноцид, пытки и торговлю людьми. Ограничения потребуют единогласного одобрения всеми членами ЕС.