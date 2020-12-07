Евросоюз вводит новый режим санкций за нарушение прав человека

Европейский союз подготовил новый санкционный режим, куда будут включать за нарушение прав человека.
«7 декабря 2020 года Совет принял решение <...>, которое устанавливает рамки для ограничительных мер для борьбы с серьезными нарушениями прав человека и злоупотреблениями во всем мире», — сообщается 7 декабря в Официальном журнале ЕС, после публикации в котором документ считается принятым.
В санкционный список можно попасть за нарушение фундаментальных свобод, необоснованные аресты или задержания, убийства, геноцид, пытки и торговлю людьми. Ограничения потребуют единогласного одобрения всеми членами ЕС.
Решение еврочиновников предусматривает замораживание активов и экономических ресурсов на территории союза. Также бан будет наложен на поездки в Евросоюз.
Санкционный режим начнет действовать 10 декабря.
В сентябре верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил создать европейский «список Навального» для санкций за нарушение прав человека. По его словам, нововведение должно было стать аналогом «списка Магнитского».