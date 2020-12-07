Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления детей и взрослых в бассейне Астрахани. Как рассказали в СК по региону, дело возбуждено по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).



Как сообщали в МЧС, утром 7 декабря во время занятий в одном из спорткомплексов Астрахани плохо себя почувствовали 30 человек, из них 21 — дети. По предварительной информации, госпитализировали 17 человек, шестеро несовершеннолетних попали в реанимацию.



«По предварительной информации, работники комплекса нарушили технологию очистки бассейна, в результате чего произошел вброс вредных веществ в воду (в воздух), что повлекло ухудшение состояния здоровья астраханцев», — заявили в СК.

