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Следователи показали бассейн, в котором отравились около 20 детей. И назвали предварительную причину

Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления детей и взрослых в бассейне Астрахани. Как рассказали в СК по региону, дело возбуждено по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Как сообщали в МЧС, утром 7 декабря во время занятий в одном из спорткомплексов Астрахани плохо себя почувствовали 30 человек, из них 21 — дети. По предварительной информации, госпитализировали 17 человек, шестеро несовершеннолетних попали в реанимацию.

«По предварительной информации, работники комплекса нарушили технологию очистки бассейна, в результате чего произошел вброс вредных веществ в воду (в воздух), что повлекло ухудшение состояния здоровья астраханцев», — заявили в СК.

На месте происшествия работают следователи, полицейские и сотрудники МЧС.

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