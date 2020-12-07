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Почти 20 детей отравились в бассейне в Астрахани. Следователи ведут проверку

Следователи организовали проверку по факту отравления посетителей бассейна в Советском районе Астрахани. Об этом 7 декабря сообщается на сайте СК по региону.

«В ходе проверки установлено, что утром 7 декабря 2020 года после проведения занятий в бассейне спорткомплекса, расположенного в Советском районе г. Астрахани, в связи с ухудшением состояния здоровья в больницу были доставлены несовершеннолетние дети и взрослые, которым оказана квалифицированная медицинская помощь», — говорится в сообщении.

При этом данные о количестве пострадавших следователи не уточняют. Региональный главк МЧС сообщил, что около 30 человек почувствовали себя плохо «из-за превышения химической концентрации хлора в воде бассейна». Эвакуировать пришлось 17 человек, из них 15 детей. По данным «Интерфакса», четверых детей поместили в реанимацию.

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