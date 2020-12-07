Петербурженка отказалась платить штрафы ГИБДД, заявив, что разгружает город от пробок

Жительница Петербурга в 59 лет стала злостной нарушительницей ПДД, накопив пару десятков штрафов. Сама она при этом утверждает, что не нарушает, а помогает разгрузить Васильевский остров от пробок, лихо обгоняя другие машины.
Как сообщает 7 декабря пресс-служба УФССП по Петербургу, в Василеостровском отделе судебных приставов было возбуждено 24 исполнительных производства в отношении 59-летней петербурженки. Женщина накопила штрафов ГИБДД, в основном за превышение скорости, на общую сумму 35 тысяч рублей, но не платила их.
Должница стала частой посетительницей отдела судебных приставов. Каждый раз она заявляла, что платить штрафы не будет, потому что благодаря ее манере вождения в районе меньше дорожных пробок. Пристав обратил взыскание на банковский счет женщины и списал уже 19 500 рублей. Работа по другим исполнительным производствам продолжается.
Всего за 10 месяцев 2020 года в Петербурге приставы взыскали более 387 миллионов рублей задолженностей по штрафам ГИБДД.