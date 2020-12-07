Петербурженка отказалась платить штрафы ГИБДД, заявив, что разгружает город от пробок

Жительница Петербурга в 59 лет стала злостной нарушительницей ПДД, накопив пару десятков штрафов. Сама она при этом утверждает, что не нарушает, а помогает разгрузить Васильевский остров от пробок, лихо обгоняя другие машины.



Как сообщает 7 декабря пресс-служба УФССП по Петербургу, в Василеостровском отделе судебных приставов было возбуждено 24 исполнительных производства в отношении 59-летней петербурженки. Женщина накопила штрафов ГИБДД, в основном за превышение скорости, на общую сумму 35 тысяч рублей, но не платила их.