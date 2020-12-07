В Индии 300 человек увезли в больницу с таинственными симптомами. Ковида у них не нашли

За два дня в индийском Элуру увезли в больницу 315 человек с симптомами неизвестной болезни. Один человек умер, пишет 7 декабря «Интерфакс».



Все больные жаловались на головные боли, припадки, похожие на эпилептические, головокружение, тошноту, некоторые теряли сознание. Если к полуночи в субботу госпитализированных было 55, то на утро воскресенья — 170, к концу выходных — 270, к утру понедельника — 315. Причем все эти люди живут в четырех разных районах города.



По неподтвержденным данным, еще около полусотни людей с похожими симптомами лечатся в частных клиниках.

