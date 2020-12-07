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В Индии 300 человек увезли в больницу с таинственными симптомами. Ковида у них не нашли

За два дня в индийском Элуру увезли в больницу 315 человек с симптомами неизвестной болезни. Один человек умер, пишет 7 декабря «Интерфакс».

Все больные жаловались на головные боли, припадки, похожие на эпилептические, головокружение, тошноту, некоторые теряли сознание. Если к полуночи в субботу госпитализированных было 55, то на утро воскресенья — 170, к концу выходных — 270, к утру понедельника — 315. Причем все эти люди живут в четырех разных районах города.

По неподтвержденным данным, еще около полусотни людей с похожими симптомами лечатся в частных клиниках.

По словам врачей, у всех доставленных взяли анализы на коронавирус. Они оказались отрицательными.

Пока эксперты говорят, что смогли исключить отравление загрязненной водой или воздухом. Врачи ждут результатов анализа крови больных.

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Комментарии (3)

Cashmare
испытания российской вакцины?
DEMOMON
Эх! Забористая конопля в этом году поспела.
Ishq
Еще старый вирус не закончился, уже новый подбросили
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