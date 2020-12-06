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Под Петербургом пешехода сбили дважды

Кадр из видео «Дорожного инспектора» / <a href="https://vk.com/dorinspb" class="_">vk.com/dorinspb</a>&nbsp;
Кадр из видео «Дорожного инспектора» / vk.com/dorinspb 

Второе за выходные смертельное ДТП в Гатчинском районе Ленинградской области. Погиб пешеход.

Как сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте», трагедия случалась 6 декабря около 7:15 на 2-м километре дороги Гатчина – Куровицы, в посёлке Пригородный. По предварительной информации, это было двойное ДТП. Сначала мужчину-пешехода сбила одна машина, а затем вторая переехал ещё раз.

Пешеход скончался на месте. Его личность выясняется. Устанавливаются и точные обстоятельства ДТП.

Прошлой ночью под Гатчиной улетел в кювет «Ларгус». Погиб пассажир, водитель и ещё одна пассажирка попали в болбницу, откуда водитель сбежал.

Кадр из видео «Дорожного инспектора» / <a href="https://vk.com/dorinspb" class="_">vk.com/dorinspb</a>&nbsp;
Кадр из видео «Дорожного инспектора» / vk.com/dorinspb 

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