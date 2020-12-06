В Париже в ходе акции против 24-й статьи законопроекта «О глобальной безопасности» задержали 64 человека, восемь силовиков получили ранения, заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен. В Нанте в ходе аналогичной акции пострадали двое полицейских.
Как сообщает 5 декабря РИА Новости со ссылкой на телеканал BFMTV, в субботнем шествии в Париже участвовали от 400 до 500 человек. К 15:00 (17:00 мск) обстановка накалилась: митингующие стали бросать в полицейских камни и петарды, зажигать файеры, поджигали машины, крушили окна офисов, выбивали камеры видеонаблюдения. Стражи порядка неоднократно применяли слезоточивый газ.
«Хулиганы громят республику. Выражаю поддержку нашим полицейским и жандармам, которые снова жестко атакованы», — написал Дарманен в твиттере.
Митинги проходят и в других городах Франции. По данным МВД, в целом по стране на акции протеста вышли более 52 тысяч человек.
В Нанте, по информации радиостанции France Bleu, демонстрация в целом проходила мирно, но ближе к ее концу напряжение усилилось. Один из полицейских пострадал из-за того, что неизвестные бросили «коктейль Молотова». Правоохранители применяли слезоточивый газ, задержаны не менее пяти человек.