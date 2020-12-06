В Париже в ходе акции против 24-й статьи законопроекта «О глобальной безопасности» задержали 64 человека, восемь силовиков получили ранения, заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен. В Нанте в ходе аналогичной акции пострадали двое полицейских.

Как сообщает 5 декабря РИА Новости со ссылкой на телеканал BFMTV, в субботнем шествии в Париже участвовали от 400 до 500 человек. К 15:00 (17:00 мск) обстановка накалилась: митингующие стали бросать в полицейских камни и петарды, зажигать файеры, поджигали машины, крушили окна офисов, выбивали камеры видеонаблюдения. Стражи порядка неоднократно применяли слезоточивый газ.