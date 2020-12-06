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Камни, огонь и газ. На акции протеста в Париже задержаны 64 человека, ранены 8 силовиков

Кадр из видео&nbsp;<a class="yt-simple-endpoint style-scope yt-formatted-string _" spellcheck="false" href="https://www.youtube.com/channel/UChLtXXpo4Ge1ReTEboVvTDg" dir="auto">Global News</a>&nbsp;в YouTube<p><br></p>
Кадр из видео Global News в YouTube


В Париже в ходе акции против 24-й статьи законопроекта «О глобальной безопасности» задержали 64 человека, восемь силовиков получили ранения, заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен. В Нанте в ходе аналогичной акции пострадали двое полицейских.

Как сообщает 5 декабря РИА Новости со ссылкой на телеканал BFMTV, в субботнем шествии в Париже участвовали от 400 до 500 человек. К 15:00 (17:00 мск) обстановка накалилась: митингующие стали бросать в полицейских камни и петарды, зажигать файеры, поджигали машины, крушили окна офисов, выбивали камеры видеонаблюдения. Стражи порядка неоднократно применяли слезоточивый газ.

«Хулиганы громят республику. Выражаю поддержку нашим полицейским и жандармам, которые снова жестко атакованы», — написал Дарманен в твиттере.

Митинги проходят и в других городах Франции. По данным МВД, в целом по стране на акции протеста вышли более 52 тысяч человек.

В Нанте, по информации радиостанции France Bleu, демонстрация в целом проходила мирно, но ближе к ее концу напряжение усилилось. Один из полицейских пострадал из-за того, что неизвестные бросили «коктейль Молотова». Правоохранители применяли слезоточивый газ, задержаны не менее пяти человек.

Кадр из видео&nbsp;<a class="yt-simple-endpoint style-scope yt-formatted-string _" spellcheck="false" href="https://www.youtube.com/channel/UChLtXXpo4Ge1ReTEboVvTDg" dir="auto">Global News</a>&nbsp;в YouTube<p><br></p>
Кадр из видео Global News в YouTube


На минувшей неделе нацсобрание Франции приняло в первом чтении законопроект «О глобальной безопасности». Согласно 24-й статье документа, за распространение «изображения лица или другого элемента идентификации» полицейского или жандарма «с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности» грозит год тюремного заключения и штраф в 45 тысяч евро. Недовольные законом опасаются, что после вступления документа в силу работники СМИ и граждане не смогут свободно снимать работу силовиков на митингах и акциях протеста.


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