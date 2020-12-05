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Во Франции опять погромы из-за закона о полицейских: горят машины, полицию забрасывают камнями

Во Франции люди вторые выходные подряд выходят на улицы в знак протеста против законопроекта о защите личности полицейских. Мировые информационные агентства и пользователи соцсетей в субботу, 5 декабря, передают фото и видео с горящими машинами и разбитыми витринами в центре Парижа.

Глава МВД Франции сообщил о 22 задержанных на акции протеста в Париже, информирует РИА Новости.

Прямую трансляцию из столицы Франции ведет издание The Sun.

Пользователи «Твиттера» делятся впечатлениями от действий протестующих.

Очевидцы сообщают, что протестующие активно выступают против органов правопорядка: в полицию летят камни и бутылки.

В некоторых районах дым от горящих машин полностью закрывает небо и солнце, из-за чего кажется, что беспорядки происходят ночью.

Напомним, на минувшей неделе нацсобрание Франции приняло в первом чтении законопроект «О глобальной безопасности». Согласно 24-й статье документа, за распространение «изображения лица или другого элемента идентификации» полицейского или жандарма «с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности» грозит год тюремного заключения и штраф в 45 тысяч евро. Недовольные законом опасаются, что после вступления документа в силу работники СМИ и граждане не смогут свободно снимать работу силовиков на митингах и акциях протеста.

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Комментарии (14)

Russomatroso
Хатите как во францее? То-то же
Nafanka
грозит год тюремного заключения и штраф в 45 тысяч евро
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Батьке на заметку! Быстро и бюджет поправит и вторую АЭС построит... )))
Alexander_5e4cfced16b74
демократия в опасности?
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