Во Франции люди вторые выходные подряд выходят на улицы в знак протеста против законопроекта о защите личности полицейских. Мировые информационные агентства и пользователи соцсетей в субботу, 5 декабря, передают фото и видео с горящими машинами и разбитыми витринами в центре Парижа.
Глава МВД Франции сообщил о 22 задержанных на акции протеста в Париже, информирует РИА Новости.
Прямую трансляцию из столицы Франции ведет издание The Sun.
Пользователи «Твиттера» делятся впечатлениями от действий протестующих.
Французский бунт, бессмысленный и беспощадный. Париж цэ Европа pic.twitter.com/jHpJJSe8oY— SDbrvS (@iwmaster) December 5, 2020
Париж. Протестующий с надписью «когда будет доступна вакцина против насилия со стороны полиции?» pic.twitter.com/P44dP8PsoU— SDbrvS (@iwmaster) December 5, 2020
Очевидцы сообщают, что протестующие активно выступают против органов правопорядка: в полицию летят камни и бутылки.
Петарды, краска, камни в полицию: Атмосфера сегодня в Париже pic.twitter.com/Y9LXyKvpbQ— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 5, 2020
В некоторых районах дым от горящих машин полностью закрывает небо и солнце, из-за чего кажется, что беспорядки происходят ночью.
BREAKING - Cars have been set on fire on the streets of Paris today as black bloc militants continue to rampage to protest the new security law. pic.twitter.com/fWb5gmPcJt— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) December 5, 2020
Напомним, на минувшей неделе нацсобрание Франции приняло в первом чтении законопроект «О глобальной безопасности». Согласно 24-й статье документа, за распространение «изображения лица или другого элемента идентификации» полицейского или жандарма «с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности» грозит год тюремного заключения и штраф в 45 тысяч евро. Недовольные законом опасаются, что после вступления документа в силу работники СМИ и граждане не смогут свободно снимать работу силовиков на митингах и акциях протеста.