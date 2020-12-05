Смольный передал право разрешать доступ зрителей на спортивные матчи местному Роспотребнадзору

Губернатор Александр Беглов внес изменения в постановление Смольного «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции» касательно допуска зрителей на спортивные мероприятия.
Как стало известно «Фонтанке» 5 декабря, полномочия по проведению матчей с болельщиками в количестве более 50 человек передали от федерального Роспотребнадзора региональному управлению ведомства по городу Санкт-Петербургу. Изменения вступили в силу с 4 декабря 2020 года. Контроль за выполнением постановления будет вести вице-губернатор Евгений Елин.
Проведение матчей всем профессиональным спортивным клубам Санкт-Петербурга теперь надо согласовывать с местным Роспотребнадзором.
Таким образом, баскетбольному клубу «Зенит» для проведения матча 6 декабря против УНИКСА со зрителями следует получать новое разрешение, так как спорткомитет не уполномочен выдавать подобные разрешения. То же самое касается и других городских команд, включая футбольный «Зенит» и хоккейный СКА.