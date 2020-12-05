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Смольный передал право разрешать доступ зрителей на спортивные матчи местному Роспотребнадзору

Губернатор Александр Беглов внес изменения в постановление Смольного «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции» касательно допуска зрителей на спортивные мероприятия.

Как стало известно «Фонтанке» 5 декабря, полномочия по проведению матчей с болельщиками в количестве более 50 человек передали от федерального Роспотребнадзора региональному управлению ведомства по городу Санкт-Петербургу. Изменения вступили в силу с 4 декабря 2020 года. Контроль за выполнением постановления будет вести вице-губернатор Евгений Елин.

Проведение матчей всем профессиональным спортивным клубам Санкт-Петербурга теперь надо согласовывать с местным Роспотребнадзором.

Таким образом, баскетбольному клубу «Зенит» для проведения матча 6 декабря против УНИКСА со зрителями следует получать новое разрешение, так как спорткомитет не уполномочен выдавать подобные разрешения. То же самое касается и других городских команд, включая футбольный «Зенит» и хоккейный СКА.

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Комментарии (2)

Алекс81
Прикольно: БК Зенит (баскетбол) занёс губеру, а теперь нужно ещё и башкатовой заносить))))))
Чёрт Опасный
А нет ли, совершенно случайно, в этом коррупционной составляющей?)
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