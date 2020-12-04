FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: +1
74.25р90.26р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
7
Печать

Минздрав объяснил, почему подорожали градусники: нет дешевых

Градусники в России подорожали из-за высокого спроса и потому что дешевые перестали производить. Нашлось объяснение и подорожанию лекарств.

Мнение высказали от лица Минздрава в его пресс-службе 4 декабря. Термометры подорожали из-за пандемии, в которую на них повышенный спрос, сказался и отказ от производства дешевых градусников. «Наиболее дешевые ртутные градусники перестали выпускать еще в прошлом году. Связано это с участием России в программе ВОЗ по отказу производства приборов, содержащих ртуть», — сообщили в министерстве.

«Фонтанка» писала о пропаже из аптек Петербурга ртутных градусников.

Рост цен на лекарства объяснили тем, что подорожало импортное сырье.

Рост цен на медикаменты в России за месяц составил 1,09%. Медицинские ртутные термометры в ноябре 2020 года подорожали на 7,6% по сравнению с сентябрем.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

тат2007amg
Обещалкины и объяснялкины ..
Alex000
Она утонула (с)
Алекс64
Оптимизировали!!!
Узнав о запрете ртутных, и имея опыт использования электронных(через полгода несут пургу!), прикупил пару запретных. Не бойтесь, как хранить Я знаю. Родился в СССР!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний