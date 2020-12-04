Минздрав объяснил, почему подорожали градусники: нет дешевых

Градусники в России подорожали из-за высокого спроса и потому что дешевые перестали производить. Нашлось объяснение и подорожанию лекарств.
Мнение высказали от лица Минздрава в его пресс-службе 4 декабря. Термометры подорожали из-за пандемии, в которую на них повышенный спрос, сказался и отказ от производства дешевых градусников. «Наиболее дешевые ртутные градусники перестали выпускать еще в прошлом году. Связано это с участием России в программе ВОЗ по отказу производства приборов, содержащих ртуть», — сообщили в министерстве.
«Фонтанка» писала о пропаже из аптек Петербурга ртутных градусников.
Рост цен на лекарства объяснили тем, что подорожало импортное сырье.
Рост цен на медикаменты в России за месяц составил 1,09%. Медицинские ртутные термометры в ноябре 2020 года подорожали на 7,6% по сравнению с сентябрем.