Из петербургских аптек пропали ртутные градусники. Похоже, навсегда

Продавцы особо не расстраиваются — теперь влет идут электронные термометры: дорогие и безопасные. Правда, не раз читатели «Фонтанки» жаловались: мол, результаты измерения не соответствуют реальности.

По данным таможенной статистики, уже к концу августа стоимость ввезенных в страну медицинских градусников превысила весь прошлогодний объем — 3,4 млн долларов. Идут они, по сути, лишь из Китая (3,2 млн долларов и 4,8 млн штук). Еще немного из США (405 тысяч штук на 40 тысяч долларов) и совсем по мелочи из Германии, Гонконга и Новой Зеландии. Речь идет именно о старых добрых градусниках (почти все они ртутные), а не о новых электронных и инфракрасных.



И градусники дорожают, причем внушительно. Если год назад средняя цена была около 40 центов, то сейчас это уже почти 65 центов. Однако достаточно позвонить в любую аптеку, чтобы понять: привезенных из-за границы 5,3 млн приборов не хватает.

В Росстате подорожание ртутных термометров тоже фиксируют: всего за месяц (октябрь) их цена выросла почти на 7%. В сентябре их стоимость увеличилась в среднем на 12,3%, а в Петербурге еще больше — почти в 3 раза.

Тем более что у нас в стране больше никто ртутные градусники не делает. По разным оценкам, проблемы с поставками начались еще во время пандемии: люди скупали приборы без остановки. Сейчас найти ртутные градусники в петербургских аптеках практически невозможно — на рынке тотальный дефицит. Единственное место, где о проблеме пока не слышали, — Ленинградская область. Там ртутные продаются десятками, но и это временно — у их поставщиков товара уже нет. Ближайший тренд: придется перейти на электронные, а аптеки начнут неплохо зарабатывать на их продажах — ртутные термометры прибыли не приносили.



И хотя весь Интернет переполнен информацией о том, что с 2020 года в России запрещено производить, покупать и продавать ртутные градусники и что именно поэтому их нет практически ни в одной аптеке, официального документа «Фонтанке» найти не удалось. Разве что распоряжение правительства РФ «О подписании Минаматской конвенции по ртути» от 7 июля 2014 года. Тогда поручение было адресовано Минприроды России. В сентябре того же года Россия действительно подписала Минаматскую конвенцию, но до сих пор не ратифицировала ее.

Как сообщал ТАСС, документ, запрещающий производство и экспорт ртутных термометров, вступает в силу с 1 января 2021 года — он предусматривает поэтапный отказ от использования ртути.

В Минздраве, Минприроды и Минпромторге не нашлось специалистов, готовых прокомментировать дефицит градусников на рынке. В Росздравнадзоре сказали, что «под рукой» информации о термометрах нет, и предложили написать официальный запрос.

Единственное предприятие в России по производству стеклянных жидкостных термометров — ОАО «Термоприбор». По крайней мере, такое описание компания приводит у себя на сайте. По данным СПАРК, выручка предприятия за 2019 год составила более 338 млн рублей, а чистая прибыль — около 18,4 млн рублей.



Гендиректор компании Сергей Иткин на вопросы «Фонтанки» не ответил — сбросил трубку. Зато в службе продаж рассказали, что сейчас ртутных градусников нет в продаже, хотя заказов поступает много.

«Проблема с ртутными термометрами появилась примерно с марта, когда началась пандемия, — подчеркнули на предприятии. — У нас нет комплектующих, из которых мы изготавливаем эту продукцию. Когда появятся, не знаю, — может, в конце декабря». Больше никакой информации в компании не рассказали — «не имеют права».

На сайте петербургского магазина медицинских товаров «Медтехника №7» указано: «В 2020 г. купить ртутный градусник в аптеке или магазине будет нельзя. Решение об отказе от опасного для здоровья вещества приняли 128 стран ООН на Минаматской конвенции. Причиной для подписания соглашения стали масштабные отравления в Японии и Ираке метилртутью». Никаких подтверждающих документов не представлено.

«Со следующего года ртутные термометры нельзя будет продавать в аптеках — только спиртовые и электронные. Ртутные нужны были для поддержания ассортимента аптек и никакой доход, конечно, не приносили», — говорит операционный директор сети аптек «36,6» и руководитель проекта A.v.e Luxury Екатерина Челомбитько.



По ее данным, сейчас на рынке нет вообще никаких градусников — ни ртутных, ни электронных. «Если дистрибьютор присылает свой прайс-лист даже на 500 штук — мы сразу стараемся забирать, потому что это большой дефицит, — уточнила эксперт. — Вы, наверное, знаете, что сейчас пандемия: люди все закупают впрок».

В аптеке «Неболейка» рассказывают, что градусники пропали с начала второй волны — они периодически появлялись небольшими партиями «по адекватным ценам», но их сразу раскупали. Некоторые поставщики предлагали ртутные по 400–500 рублей за штуку (еще летом они были по 100–150) — с ними проблем не было, но их мало кто заказывал, подчеркивают в компании. По словам участников рынка, по завышенным ценам торговали даже крупные федеральные поставщики — такие как ООО «Импэкс — Мед», ЗАО «Москва-Амрос», АО «НПК «Катрен»», ЗАО фирма «ЦВ «Протек»».

В федеральной сети «Ригла» заявили, что ртутных термометров в Петербурге нет, зато, судя по информации на сайте, несколько приборов все же осталось в аптеках Ленобласти — строго в ограниченном количестве и только от иностранных производителей: американского Amrus Enterprises и китайских Jiangsu Yuyue Medical Equipment и Zhoushan Ttongxin Instruments.



В кингисеппской аптеке «Будь здоров» сказали, что градусников в наличии много — ртутных аж 20 штук. И все они китайские. В Сосновом Бору подтвердили: «градусники есть, ажиотажного спроса нет». Там уточнили, что заказывали товар по осени — тогда у поставщиков градусники были. Правда, «недешевые», подчеркнули в аптеке.

По наводке одного из участников рынка «Фонтанка» обратилась в ООО «Аптека медицина СПб» — в компанию, которая поставляла заветные градусники в аптеки. Но и там заявили: ни на складе, ни у производителя товара нет. О Минаматской конвенции он ничего не слышал, только подчеркнул, что сейчас проблемы с ртутными градусниками нет, поскольку их производят в специальных полиэтиленовых капсулах: даже если разобьются — не страшно.

В «Компании Солнышко» — одном из поставщиков медицинских товаров, сказали, что с конца ноября ожидают небольшую поставку — всего пару тысяч — российских и китайских ртутных градусников. «Есть надежда, что они у нас будут», — заметил один из сотрудников.

