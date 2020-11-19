Из петербургских аптек пропали ртутные градусники. Похоже, навсегда

Продавцы особо не расстраиваются — теперь влет идут электронные термометры: дорогие и безопасные. Правда, не раз читатели «Фонтанки» жаловались: мол, результаты измерения не соответствуют реальности.
По данным таможенной статистики, уже к концу августа стоимость ввезенных в страну медицинских градусников превысила весь прошлогодний объем — 3,4 млн долларов. Идут они, по сути, лишь из Китая (3,2 млн долларов и 4,8 млн штук). Еще немного из США (405 тысяч штук на 40 тысяч долларов) и совсем по мелочи из Германии, Гонконга и Новой Зеландии. Речь идет именно о старых добрых градусниках (почти все они ртутные), а не о новых электронных и инфракрасных.
И градусники дорожают, причем внушительно. Если год назад средняя цена была около 40 центов, то сейчас это уже почти 65 центов. Однако достаточно позвонить в любую аптеку, чтобы понять: привезенных из-за границы 5,3 млн приборов не хватает.
В Росстате подорожание ртутных термометров тоже фиксируют: всего за месяц (октябрь) их цена выросла почти на 7%. В сентябре их стоимость увеличилась в среднем на 12,3%, а в Петербурге еще больше — почти в 3 раза.
Тем более что у нас в стране больше никто ртутные градусники не делает.
По разным оценкам, проблемы с поставками начались еще во время пандемии: люди скупали приборы без остановки. Сейчас найти ртутные градусники в петербургских аптеках практически невозможно — на рынке тотальный дефицит. Единственное место, где о проблеме пока не слышали, — Ленинградская область. Там ртутные продаются десятками, но и это временно — у их поставщиков товара уже нет. Ближайший тренд: придется перейти на электронные, а аптеки начнут неплохо зарабатывать на их продажах — ртутные термометры прибыли не приносили.
И хотя весь Интернет переполнен информацией о том, что с 2020 года в России запрещено производить, покупать и продавать ртутные градусники и что именно поэтому их нет практически ни в одной аптеке, официального документа «Фонтанке» найти не удалось. Разве что распоряжение правительства РФ «О подписании Минаматской конвенции по ртути» от 7 июля 2014 года. Тогда поручение было адресовано Минприроды России. В сентябре того же года Россия действительно подписала Минаматскую конвенцию, но до сих пор не ратифицировала ее.
Как сообщал ТАСС, документ, запрещающий производство и экспорт ртутных термометров, вступает в силу с 1 января 2021 года — он предусматривает поэтапный отказ от использования ртути.
В Минздраве, Минприроды и Минпромторге не нашлось специалистов, готовых прокомментировать дефицит градусников на рынке. В Росздравнадзоре сказали, что «под рукой» информации о термометрах нет, и предложили написать официальный запрос.
Единственное предприятие в России по производству стеклянных жидкостных термометров — ОАО «Термоприбор». По крайней мере, такое описание компания приводит у себя на сайте. По данным СПАРК, выручка предприятия за 2019 год составила более 338 млн рублей, а чистая прибыль — около 18,4 млн рублей.
Гендиректор компании Сергей Иткин на вопросы «Фонтанки» не ответил — сбросил трубку. Зато в службе продаж рассказали, что сейчас ртутных градусников нет в продаже, хотя заказов поступает много.
«Проблема с ртутными термометрами появилась примерно с марта, когда началась пандемия, — подчеркнули на предприятии. — У нас нет комплектующих, из которых мы изготавливаем эту продукцию. Когда появятся, не знаю, — может, в конце декабря». Больше никакой информации в компании не рассказали — «не имеют права».
На сайте петербургского магазина медицинских товаров «Медтехника №7» указано: «В 2020 г. купить ртутный градусник в аптеке или магазине будет нельзя. Решение об отказе от опасного для здоровья вещества приняли 128 стран ООН на Минаматской конвенции. Причиной для подписания соглашения стали масштабные отравления в Японии и Ираке метилртутью». Никаких подтверждающих документов не представлено.
«Со следующего года ртутные термометры нельзя будет продавать в аптеках — только спиртовые и электронные. Ртутные нужны были для поддержания ассортимента аптек и никакой доход, конечно, не приносили», — говорит операционный директор сети аптек «36,6» и руководитель проекта A.v.e Luxury Екатерина Челомбитько.
По ее данным, сейчас на рынке нет вообще никаких градусников — ни ртутных, ни электронных. «Если дистрибьютор присылает свой прайс-лист даже на 500 штук — мы сразу стараемся забирать, потому что это большой дефицит, — уточнила эксперт. — Вы, наверное, знаете, что сейчас пандемия: люди все закупают впрок».
В аптеке «Неболейка» рассказывают, что градусники пропали с начала второй волны — они периодически появлялись небольшими партиями «по адекватным ценам», но их сразу раскупали. Некоторые поставщики предлагали ртутные по 400–500 рублей за штуку (еще летом они были по 100–150) — с ними проблем не было, но их мало кто заказывал, подчеркивают в компании. По словам участников рынка, по завышенным ценам торговали даже крупные федеральные поставщики — такие как ООО «Импэкс — Мед», ЗАО «Москва-Амрос», АО «НПК «Катрен»», ЗАО фирма «ЦВ «Протек»».
В федеральной сети «Ригла» заявили, что ртутных термометров в Петербурге нет, зато, судя по информации на сайте, несколько приборов все же осталось в аптеках Ленобласти — строго в ограниченном количестве и только от иностранных производителей: американского Amrus Enterprises и китайских Jiangsu Yuyue Medical Equipment и Zhoushan Ttongxin Instruments.
В кингисеппской аптеке «Будь здоров» сказали, что градусников в наличии много — ртутных аж 20 штук. И все они китайские. В Сосновом Бору подтвердили: «градусники есть, ажиотажного спроса нет». Там уточнили, что заказывали товар по осени — тогда у поставщиков градусники были. Правда, «недешевые», подчеркнули в аптеке.
По наводке одного из участников рынка «Фонтанка» обратилась в ООО «Аптека медицина СПб» — в компанию, которая поставляла заветные градусники в аптеки. Но и там заявили: ни на складе, ни у производителя товара нет. О Минаматской конвенции он ничего не слышал, только подчеркнул, что сейчас проблемы с ртутными градусниками нет, поскольку их производят в специальных полиэтиленовых капсулах: даже если разобьются — не страшно.
В «Компании Солнышко» — одном из поставщиков медицинских товаров, сказали, что с конца ноября ожидают небольшую поставку — всего пару тысяч — российских и китайских ртутных градусников. «Есть надежда, что они у нас будут», — заметил один из сотрудников.
Кстати, «дорогих» предложений на рынке оказалось более чем достаточно. Например, найти бесконтактный термометр за 10 тыс. рублей или купить инфракрасный почти за 12 тыс. рублей — вообще не проблема. Такой ассортимент предлагают крупные федеральные сети. По оценкам одного из участников рынка, на электронных градусниках, в отличие от ртутных, уже можно «хоть что-то» зарабатывать — например, продавать их с наценкой от 50% до 70%.
«Проблема электронных термометров в том, что люди неправильно их используют. Мы всегда объясняем: температуру измеряет только металлический кончик прибора — его нужно приложить, дождаться сигнала, а потом подержать еще секунд 30–60 — только тогда он будет показывать достоверную информацию», — подчеркивает сотрудница аптеки «Неболейка».
Она говорит, что доходы от продажи электронных приборов составляют не менее 45%. Однако сейчас этот показатель мог опуститься до 30%. «У поставщиков термометры подорожали от 1,5 до 2 раз. Раньше электронный градусник можно было купить за 150–170 рублей, теперь самые бюджетные продаются примерно от 400 рублей. В аптеках наценка снизилась», — уточнила представитель компании.
Стоит отметить, что ртутные градусники сейчас можно купить дистанционно — на торговых площадках типа Ozon, Wildberries и других. Правда, продаются они по запредельной цене — от 450 до 750 рублей за один термометр. Зато на Aliexpress ассортимент огромный и доступный — десятки китайских градусников стоимостью до 100 рублей за штуку. Как говорится, выбирай — не хочу. Но в середине октября стало известно, что с 2026 года Китай запретит производство ртутных термометров.
Александра Сидоркина, «Фонтанка.ру»