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Трэш и крэш. В Полюстрово по перекрестку после мощного удара разбросало машины

Пользователи соцсетей делятся кадрами с места аварии в Красногвардейском районе Петербурга. Вечером 4 декабря там встретились две легковые машины. Место ДТП стало скоплением спасателей, медиков и полиции

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Как рассказала свидетельница случившегося Амина, водитель на белом седане ехал по шоссе Революции на высокой скорости и врезался в правую заднюю часть синей машины, которая собиралась поворачивать на проспект Металлистов. Удар был настолько сильным, что ее выкинуло на разделительную полосу, где она впечаталась в столб со знаком. Седан вылетел на тротуар, пробив ограждение.

«Фонтанка» запросила комментарий в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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