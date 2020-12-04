ВОЗ надеется на распространение 500 млн вакцин от коронавируса в первом квартале 2021 года

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) надеется, что через механизм COVAX в первом квартале 2021 года удастся распространить полмиллиарда доз вакцин от коронавируса. Об этом заявила в пятницу на брифинге главный научный сотрудник организации Сумья Сваминатан.

«Мы надеемся, что в первом квартале 2021 года будет распределено 500 млн доз», — приводит её цитату ТАСС.



COVAX является механизмом по поддержке создания производственных мощностей и проведению централизованных закупок. К настоящему моменту к инициативе присоединились более 180 стран. В соответствии с условиями программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым в этой сфере так называемые финансируемые государства. Согласно планам, в рамках данного механизма к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцины.

