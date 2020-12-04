«Самое обидное, что не дают работать». Продюсер Андрей Сигле прокомментировал ситуацию вокруг дома культуры в Красном Селе

Андрей Сигле пояснил, что речь идет формально о строительном контракте, но наполнение его на 80–90% состоит из оборудования для сцены. «Отсюда и скорость освоения средств, — говорит он. — Мы привезли, смонтировали — закрываем КС-3. На самом деле, мы уже и на большую сумму смонтировали, готовим очередное закрытие. Все это я объяснил сотрудникам полиции».

По словам Сигле, в привычной ему сфере технически сложного оборудования ситуации, подобные сегодняшней, — редкость, в отличие от стройки. «Конкуренты предлагали отдать им 10% стоимости контракта, тогда они согласны были отойти в сторону. Но так как мы эту площадку проектировали и хорошо знаем, мы на это не пошли, — говорит он. — Самое обидное, что не дают работать. Вы же знаете, ДК до конца года надо сдать».



Экономическая полиция пришла на объект 4 декабря. Их интересовала скорость освоения средств по контракту на оборудование сцены ДК — 65 млн рублей за 9 дней. По словам собеседников «Фонтанки», документы изымают не только в самом ДК, но и в Комстрое и фонде капстроительства.



Контракт на 340 млн фонд капстроительства заключил с компанией «Пролайн ЛТД», бенефициаром которой является заслуженный деятель искусств РФ Андрей Сигле. При этом аукцион выиграла не она, а «Проксима строй». Но заказчик сначала попробовал признать победителя уклонившимся от подписания контракта, а когда УФАС не позволил это сделать — расторг его и перезаключил 11 ноября с «Пролайн ЛТД», занявшим ранее второе место.

