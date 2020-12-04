Минкульт выделил жене Пескова 30 млн руб. на проведение новогодних ледовых шоу

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка получила субсидию в размере 30 миллионов рублей на проведение ледовых шоу «Руслан и Людмила» и «Спящая красавица».

Как пишет Sports.ru 4 декабря, деньги поступят через ассоциацию музыкантов «Академия народной музыки». Согласно документам, финансирование выделяется «на реализацию творческих проектов в сфере музыкального, театрального, изобразительного искусства и народного творчества».

Ледовые шоу «Руслан и Людмила» и «Спящая красавица» пройдут с 26 декабря по 7 января в Москве.