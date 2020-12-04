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Минкульт выделил жене Пескова 30 млн руб. на проведение новогодних ледовых шоу

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка получила субсидию в размере 30 миллионов рублей на проведение ледовых шоу «Руслан и Людмила» и «Спящая красавица».

Как пишет Sports.ru 4 декабря, деньги поступят через ассоциацию музыкантов «Академия народной музыки». Согласно документам, финансирование выделяется «на реализацию творческих проектов в сфере музыкального, театрального, изобразительного искусства и народного творчества».

Ледовые шоу «Руслан и Людмила» и «Спящая красавица» пройдут с 26 декабря по 7 января в Москве.

Татьяна Навка — жена пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. По итогам 2019 года она удержала первенство по размеру доходов среди вторых половинок кремлевских чиновников. Она задекларировала 236 миллионов рублей. Подробнее об имуществе олимпийской чемпионки читайте в материале «Фонтанки». Ранее Навка также открыла собственную Академию фигурного катания.

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Комментарии (16)

W Bons
копейки выделили , на шпильки , в смысле - на маски
Читатель111
А какая разница Навке или другому приблеженному бюджет выделили. Просто много несправедливых решений, непрозрачных заказов/законов и неэффективности судебной системы, и неэффективности всего, чего не коснись.
Cashmare
а почему так мало? это же сама жена пескова!
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