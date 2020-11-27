«Долго думала «да» или «нет», взвешивала все «за» и «против», слушала доводы и уговоры педагогов, родителей, детей... И в итоге я решилась на такой ответственный шаг, взять под своё крыло эту группу и вместе с ними развивать её, вот так и родилась Академия Фигурного катания для детей и их родителей — «НАШИ НАДЕЖДЫ» — для занятий профессиональным спортом. Зная мой перфекционизм в работе, конечно же, в ней работают педагоги высокой квалификации», — написала Навка.

Жена пресс-секретаря президента РФ Татьяна Навка открыла в Подмосковье собственную Академию фигурного катания. Об этом олимпийская чемпионка сообщила в своем инстаграме в пятницу, 27 ноября.

Также бывшая фигуристка добавила, что «как муза академии» будет лично проводить мастер-классы. Одной из первых учениц стала шестилетняя дочь Татьяны Навки и Дмитрия Пескова.



Стоимость занятий в своей академии Навка не уточнила.



Напомним, что три года назад в Москве открылась академия другого олимпийского чемпиона, Евгения Плющенко, сын которого также занимается фигурным катанием.



В 2019 году жена Плющенко Яна Рудковская высказывала недовольство из-за того, что Татьяна Навка назначила премьеру своего ледового шоу «Спящая красавица» в один день с шоу Плющенко «Золушка» — на 27 декабря. Однако противостоять жене пресс-секретаря президента Рудковская не смогла. В итоге «Золушку» пришлось передвинуть на 28 декабря.



По итогам 2019 года Татьяна Навка удержала первенство по размеру доходов среди вторых половинок кремлевских чиновников. Она задекларировала 236 млн рублей. Подробнее об имуществе олимпийской чемпионки читайте в материале «Фонтанки».

