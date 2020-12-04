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Петербургские новостройки подорожали на рекордные 25% с начала года

Средняя стоимость квадратного метра жилья в петербургских новостройках класса «масс-маркет» выросла с начала 2020 года почти на четверть, до 142,9 тыс. рублей в ноябре. По данным Консалтингового центра «Петербургская недвижимость», это абсолютный рекорд роста цен за все время существования современного рынка недвижимости. В пригородах новое жилье подорожало на 20,3%, до 92,1 тысячи рублей.

— Только за ноябрь цены в массовом сегменте в Северной столице выросли почти на 5%, — рассказала Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская недвижимость». — Это гораздо больше, чем в стандартные периоды развития рынка, когда мы наблюдали прирост в пределах 1,5–2%.

Это объясняется как повышением средних цен на жилые комплексы большинства ведущих застройщиков, так и высокой стоимостью «квадрата» в новых, вышедших на рынок объектах. В ноябре это новые очереди проектов класса «комфорт» и «высокий комфорт» в популярных Приморском и Московском районах.

Квадратный метр подорожал в ноябре во всех классах: в сегменте «бизнес» — на 4,9% (с начала года — плюс 20%), до 219,9 тыс. рублей, в элитном — на 1,8% (с начала года — плюс 8,3%), до 391,5 тыс. рублей.

— Если говорить про отдельные территории, то больше всего цены в ноябре выросли в статусных локациях — Московский проспект, метро «Фрунзенская», Сосновка, Черная речка — Лесная, Свердловская набережная, — добавила Ольга Трошева. — Прирост составил 5,2%, до 182,3 тыс. рублей за кв. метр в среднем. Жилье в спальных районах подорожало на 3,8%, до 141,3 тыс. рублей.

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Комментарии (4)

Клинворд
Умышленный сговор заинтересованных лиц - всю компанию на нары.
Петр Петров
Мне вот интересно, берут раз дорожает?
ruscredo
Бестолковые действия правительства привели к резкому подорожанию жилья.
Поддержали называется народ, еще большее рабство и безнадега(((
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