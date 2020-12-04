У фирмы по аренде автомобилей в Петербурге угнали спорткар за 2,6 млн рублей

Как стало известно «Фонтанке», вечером 3 декабря в полицию обратился 35-летний менеджер одной из петербургских фирм. Он сообщил, что между пятью и семью часами вечера от дома 8 по Сестрорецкой улице похитили красный KIA Stinger 2019 года. Автомобиль стоимостью 2,6 миллиона рублей принадлежит петербургской компании, которая сдает машины в аренду.

На севере Петербурга угонщики прошлись по корейским автомобилям. Две машины подороже уехали от хозяев в Приморском районе, еще одна, но подешевле, — в Калининском.

В начале седьмого часа вечера «КИА» попала на камеры на Октябрьской набережной, автомобиль ехал от Зольной улицы в сторону улицы Дыбенко. По факту угона решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Несколькими часами ранее в полицию Приморского района с сообщением об угоне обратилась 32-летняя петербурженка. Она рассказала, что с 12:48 до 13:50 неизвестный злоумышленник похитил ее Hyundai Tucson 2018 года. Белый кроссовер стоял у дома 2 по Ольховой улице, напротив детской поликлиники. Ущерб потерпевшая оценила в 2 миллиона рублей. Охранная система зафиксировала, что машина тронулась с места около часа дня, а 5 минут спустя камеры засекли ее на Парашютной улице по дороге к Суздальскому шоссе.

Еще один KIA уехал от хозяина в Калининском районе. Днем 3 декабря 32-летний петербуржец сообщил в полицию об угоне своего KIA Sportage 2019 года. Автомобиль пропал между 22:00 30 ноября и 10:00 3 декабря от дома 7 по проспекту Маршала Блюхера. Ущерб составил 1 239 900 рублей.

По двум последним угонам возбудили уголовные дела о краже в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ).