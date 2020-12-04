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Кровавая борьба за сгущёнку. Продавца «Магнита» ранили ножом за нежелание отдавать молоко

Маниакальная страсть к сладкому одного из покупателей стоила нервов и здоровья сотруднику супермаркета в Выборгском районе Петербурга. За нежелание отдавать сгущённое молоко он получил удар ножом.

Как стало известно «Фонтанке» 4 декабря, накануне в начале одиннадцатого утра внимание работников «Магнита» на Энгельса, 139, привлёк мужчина, который уверенно нёс сгущёнку мимо касс. Окрик продавца не вразумил, попытка отобрать товар встретила активное сопротивление. Мужчина выхватил нож и ударил в руку 35-летнего сотрудника магазина.

Впрочем, вынести желаемое из магазина не вышло — покупателя остановила охрана. Пострадавший уехал к медикам, которые оказали необходимую помощь и отпустили лечиться дома, а его обидчик доставлен в отдел полиции. Оказалось, что это 34-летний житель улицы Хошимина, который уже проходит по уголовному делу о краже.

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

В полицейском главке уточнили, что мужчина задержан на двое суток. Ему вменили разбой и добавили протокол о мелком хулиганстве.

«Дикси» на Ланском шоссе также досталось от сластёны. Первого декабря посетитель шмыгнул к выходу с неоплаченным шоколадом и кофе, отмахнувшись от продавца. Остановить его не успели, осталось подсчитывать ущерб — 2 757 рублей.

Возбуждено дело о грабеже, подозреваемого задержали на следующий день. Это 31-летний безработный с сестрорецкой пропиской. Полицейские встретили его у дома, мужчина ограничен подпиской о невыезде.

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Комментарии (4)

bluxer
Я тоже за сгущёнку зарежу.
Василий Марущак
Потому что маски не носите, сколько вам говорят, всё без толку
hal9000
Ещё чуть чуть поднажать с зарплатами..и скоро за пачку сухарей самых дешевых без мака ..убивать начнут..
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