Маниакальная страсть к сладкому одного из покупателей стоила нервов и здоровья сотруднику супермаркета в Выборгском районе Петербурга. За нежелание отдавать сгущённое молоко он получил удар ножом.

Как стало известно «Фонтанке» 4 декабря, накануне в начале одиннадцатого утра внимание работников «Магнита» на Энгельса, 139, привлёк мужчина, который уверенно нёс сгущёнку мимо касс. Окрик продавца не вразумил, попытка отобрать товар встретила активное сопротивление. Мужчина выхватил нож и ударил в руку 35-летнего сотрудника магазина.



Впрочем, вынести желаемое из магазина не вышло — покупателя остановила охрана. Пострадавший уехал к медикам, которые оказали необходимую помощь и отпустили лечиться дома, а его обидчик доставлен в отдел полиции. Оказалось, что это 34-летний житель улицы Хошимина, который уже проходит по уголовному делу о краже.

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти