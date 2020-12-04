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Неловкий автовоз на Руставели среди ночи собрал автобусную пробку

Несколько пассажирских автобусов вынуждены были прервать свой путь из-за ДТП на улице Руставели.

О скоплении общественного транспорта в направлении проспекта Науки сообщили ночью 4 декабря очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По их словам, автобусы почти полностью перекрыли движение, легковые машины еле проходили мимо них.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

Причиной затора стало ДТП, уточняют подписчики группы. На повороте тягач-автовоз прижал автобус.

В пресс-службе ГУП «Пассажиравтотранс» «Фонтанке» рассказали, что движение автобусов по Руставели возобновилось в 5:50. В ДТП с грузовиком участвовал транспорт другого перевозчика.

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