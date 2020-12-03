Bloomberg: Страны ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти со следующего года

Министры стран ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти с января 2020 года на 0,5 млн баррелей в сутки. Об этом 3 декабря пишет Bloomberg.



По данным издания, встречи министров энергетики стран ОПЕК+ станут ежемесячными, «чтобы мониторить ситуацию на рынке». Цены на нефть после того, как стало известно об этом решении, почти не изменились, отмечает Bloomberg. Фьючерсы на марку WTI на Нью-Йоркской бирже по-прежнему торгуются в районе 45 долларов за баррель.



Напомним, когда весной 2020-го страны ОПЕК+ не смогли договориться о сделке по снижению добычи, цены на нефть резко пошли вниз. Они вернулись к апрельским показателям только в конце ноября.

