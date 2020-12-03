FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: -1
75.20р91.19р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Bloomberg: Страны ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти со следующего года

Министры стран ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти с января 2020 года на 0,5 млн баррелей в сутки. Об этом 3 декабря пишет Bloomberg.

По данным издания, встречи министров энергетики стран ОПЕК+ станут ежемесячными, «чтобы мониторить ситуацию на рынке». Цены на нефть после того, как стало известно об этом решении, почти не изменились, отмечает Bloomberg. Фьючерсы на марку WTI на Нью-Йоркской бирже по-прежнему торгуются в районе 45 долларов за баррель.

Напомним, когда весной 2020-го страны ОПЕК+ не смогли договориться о сделке по снижению добычи, цены на нефть резко пошли вниз. Они вернулись к апрельским показателям только в конце ноября.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний