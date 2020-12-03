В США разморозили 27-летний эмбрион. Теперь это девочка Молли

В США родился ребёнок из самого старого на сегодняшний день эмбриона. Он пролежал замороженным 27 лет, а в конце октября на свет появилась совершенно здоровая девочка, родители назвали её Молли. О семье 3 декабря написала газета The Washington Post.



Эмбрион Молли начал свой путь на Среднем Западе в 1992 году. Тогда его заморозили и поместили в криогенную камеру. Он пробыл в «спячке» до 2012 года, когда его упаковали в транспортировщик с жидким азотом и отправили в центр по усыновлению эмбрионов через службу доставки FedEx.