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В США разморозили 27-летний эмбрион. Теперь это девочка Молли

В США родился ребёнок из самого старого на сегодняшний день эмбриона. Он пролежал замороженным 27 лет, а в конце октября на свет появилась совершенно здоровая девочка, родители назвали её Молли. О семье 3 декабря написала газета The Washington Post.

Эмбрион Молли начал свой путь на Среднем Западе в 1992 году. Тогда его заморозили и поместили в криогенную камеру. Он пробыл в «спячке» до 2012 года, когда его упаковали в транспортировщик с жидким азотом и отправили в центр по усыновлению эмбрионов через службу доставки FedEx.

В феврале 2020 года специалист по фертильности разморозил эмбрион и перенес в матку Тины Гибсон, которая пять лет молилась, чтобы зачать. И всё получилось. Жизнеспособный после 27 лет заморозки человеческий эмбрион установил рекорд, который ранее был у сестры Молли. Девочка появилась таким же образом, только она ждала своего часа в криогенной камере 24 года.

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