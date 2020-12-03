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Беглец Герасимов задержан в Выборге. Он уверяет, что его не приняла ни одна петербургская больница

Пропавший после госпитализации из зала суда выборжанин задержан. Полиция нашла его у собственного дома.

Как стало известно «Фонтанке» 3 декабря, 66-летний Александр Герасимов задержан. Наряд патрульно-постовой службы Выборга нашел его у дома, где он проживает, и доставил в отдел полиции.

В отделе он якобы уверял, что его привезли в Елизаветинскую больницу, но там не приняли, и потом он поехал в другой петербургский стационар. Там мужчину также отфутболили. И он якобы решил идти домой.

Накануне Александр Герасимов вместе с двумя подельниками слушал приговор в Московском районном суде по делу о вымогательстве и грабеже. Мужчине стало плохо в зале, и ему вызвали скорую, которая увезла его в Елизаветинскую. Приговор дочитали без него. Выборжанина приговорили к трем годам реального срока. О том, как это было, «Фонтанке» рассказал потерпевший по делу.

Когда конвой приехал в стационар, то Герасимова там не нашел. И мужчину стали разыскивать в двух регионах — Петербурге и области.

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Комментарии (3)

vladimir5581
Комедия...как его, как обвиняемого, могли просто взять и отпустить из суда без конвоя? Они что теперь в туалет как в школе ходят тоже? Руку поднял и пошел...или «случайно» конвой не поехал с медиками?
AGP
Какой-то бесхитростный злодей, домой припёрся зачем-то.
"Год у него был… Три за побег, пять за детсад" ©
sakorol
В больничке ,, крестов,, примут
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