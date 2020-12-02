Осуждённый за вымогательство выборжанин испарился после госпитализации из зала петербургского суда

Сотрудники ФСИН потеряли осуждённого за вымогательство и грабеж 66-летнего Александра Герасимова, жителя Выборга. 2 декабря перед зачитыванием приговора ему стало плохо, из-за чего мужчину госпитализировали. Когда суд огласил наказание, Герасимова хватились, но в больнице его уже не было.
Фабула событий такова — во вторник в Московский районный суд из СИЗО под конвоем были доставлены двое жителей республики Дагестан и выборжанин Александр Герасимов. Последнего сопровождали сотрудники ФСИН, так как тот коротал время до приговора под домашним арестом.
Во время зачитывания приговора Герасимов заявил, что ему стало плохо. Судья сделала перерыв, а в 13.30 подсудимого уже везли с мигалками в Елизаветинскую больницу. Сотрудники ФСИН с ним не поехали. Заседание продолжилось без приболевшего, всем дали три года строгого режима. То есть Герасимов был осужден заочно. Об этом из суда сообщили в полицейский главк, те направили конвой в больницу. Герасимова там уже не было. Почувствовав себя лучше, он ушёл в неизвестном направлении.