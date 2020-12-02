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Осуждённый за вымогательство выборжанин испарился после госпитализации из зала петербургского суда

Сотрудники ФСИН потеряли осуждённого за вымогательство и грабеж 66-летнего Александра Герасимова, жителя Выборга. 2 декабря перед зачитыванием приговора ему стало плохо, из-за чего мужчину госпитализировали. Когда суд огласил наказание, Герасимова хватились, но в больнице его уже не было.

Фабула событий такова — во вторник в Московский районный суд из СИЗО под конвоем были доставлены двое жителей республики Дагестан и выборжанин Александр Герасимов. Последнего сопровождали сотрудники ФСИН, так как тот коротал время до приговора под домашним арестом.

Во время зачитывания приговора Герасимов заявил, что ему стало плохо. Судья сделала перерыв, а в 13.30 подсудимого уже везли с мигалками в Елизаветинскую больницу. Сотрудники ФСИН с ним не поехали. Заседание продолжилось без приболевшего, всем дали три года строгого режима. То есть Герасимов был осужден заочно. Об этом из суда сообщили в полицейский главк, те направили конвой в больницу. Герасимова там уже не было. Почувствовав себя лучше, он ушёл в неизвестном направлении.

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Комментарии (5)

syshsun
Дома он.65+ самоизолировался.
Rosso
С таким же успехом мог сбежать из-под домашнего. Но тогда бы волосы рвал следователь. А теперь приставы.
Павел Павлов
Человек видно бывалый,аферист и мошенник высшей пробы.Жаль что с таким бездарным следствием не удалось ознакомится с биографией жулика.
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