Осуждённый за вымогательство выборжанин испарился после госпитализации из зала петербургского суда

Сотрудники ФСИН потеряли осуждённого за вымогательство и грабеж 66-летнего Александра Герасимова, жителя Выборга. 2 декабря перед зачитыванием приговора ему стало плохо, из-за чего мужчину госпитализировали. Когда суд огласил наказание, Герасимова хватились, но в больнице его уже не было.



Фабула событий такова — во вторник в Московский районный суд из СИЗО под конвоем были доставлены двое жителей республики Дагестан и выборжанин Александр Герасимов. Последнего сопровождали сотрудники ФСИН, так как тот коротал время до приговора под домашним арестом.

