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Участник процесса рассказал, как беглецу Герасимову стало плохо на суде. К скорой на носилках его несли адвокаты и потерпевший

Полиция продолжает искать 66-летнего Александра Герасимова, которому стало плохо во время приговора по делу о вымогательстве в Московском суде. Из больницы, куда его доставили, он ушел.

Как рассказал «Фонтанке» 3 декабря один из потерпевших по делу, Евгений, главному обвиняемому по делу о вымогательстве у двух петербуржцев Александру Герасимову стало плохо не в первый раз. До этого он уже, по мнению Евгения, имитировал приступ диабета на предыдущем заседании, когда прокурор в прениях запросил ему 9 лет в колонии.

«Приговор слушали стоя. Герасимов сначала начал оседать, потом облокотился на трибуну в зале. Запросился посидеть, якобы ему плохо. Он пыхтел и краснел, показывая, что у него скакнуло давление», — рассказывает Евгений.

Фото: «Фонтанка.ру»

Конвой обратился к суду с просьбой вызвать скорую. Когда врачи приехали, то Герасимов сообщил о своих симптомах. Как показалось Евгению, он знал, что говорить, чтобы его для осмотра отвезли в больницу.

Подсудимого погрузили на носилки, отнести которые попросили участников процесса. Медикам помогли адвокаты и потерпевший Евгений.

После того как Герасимова увезли без сопровождения, заседание продлилось. Вместе с подельниками мужчина получил реальные сроки. Герасимову дали три года реального срока. Меру пресечения ему изменили с домашнего ареста на содержание под стражей. Однако, когда конвой прибыл в Елизаветинскую больницу, осужденного он там не нашел. Мужчину оставили в приемном покое в ожидании специалистов, и он ушел.

Герасимов с двумя подельниками обвинялись в грабеже и вымогательстве. По версии следствия, мужчина передал потерпевшим фуру, которую впоследствии забрали за спецстоянку из-за того, что она была в угоне. После этого он стал вымогать у двух мужчин деньги, порядка 2 млн на двоих. У потерпевших силовым методом отняли две машины, а одного из них заставили передать документы на дом в Псковской области и написать расписку на сумму, большую чем миллион.

В 2019 году Герасимов с подельниками были задержаны.

Фото: «Фонтанка.ру»

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Комментарии (1)

vic_5e4cd1938d1a8
Добрый самаритянин Евгений. Он уже простил преступника и симулянта Герасимова, который применял к Евгению силовые методы, согласившись нести носилки.
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