Петербургская полиция ищет фотографию сбежавшего осуждённого и не может найти

Полиция Петербурга продолжает розыск заочно осуждённого Александра Герасимова, который вечером 2 декабря исчез из Елизаветинской больницы. Однако в ходе мероприятий у представителей правопорядка возникли трудности.
Как сообщили «Фонтанке» в полиции Московского района и подтвердили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, на данный момент они не могут разослать ориентировку на беглеца по своим подразделениям. Причина кроется в отсутствии фотографии разыскиваемого. Снимок его лица находится в паспортном столе, но, так как рабочий день кончился, взять карточку оттуда невозможно. Отдел ФСИН, курировавший находившегося под домашним арестом Герасимова, тоже пока не предоставил основу для ориентировки.
Напомним, Московский районный суд в среду дал по три года колонии строгого режима выборжанину Герасимову и двум мужчинам из Дагестана. Их признали виновными в вымогательстве и грабеже. Во время зачитывания приговора 66-летний Александр заявил, что ему стало плохо. Судья прервалась, а подсудимого госпитализировали в больницу. Продолжили уже без него. То есть Герасимов был осужден заочно. Об этом из суда сообщили в полицейский главк, те направили конвой в больницу. Герасимова там уже не было. Почувствовав себя лучше, он ушёл в неизвестном направлении.