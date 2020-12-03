ВОЗ выступила против создания иммунных паспортов и обязательного теста для пересечения границы

«На данный момент рекомендации ВОЗ не изменились, мы не рекомендуем введение иммунных паспортов, мы также не рекомендуем тестирование (в аэропортах. — Прим. ред.) в качестве меры предупреждения передачи вируса через границы. Мы рекомендуем странам смотреть на данные по передаче вируса как на их собственной территории, так и за рубежом, и исходя из этого выпускать рекомендации по путешествиям», — приводит слова Смолвуд РИА Новости.

Всемирная организация здравоохранения не поддерживает идею внедрения системы иммунных паспортов для людей, которые уже сделали прививку от COVID-19 после начала массовой вакцинации населения. Такую позицию высказала 3 декабря старший эксперт в области чрезвычайных ситуаций европейского отделения ВОЗ Кетрин Смолвуд.

В России на данный момент справку об отсутствии COVID-19 нужно предоставить в течение трёх календарных дней после возвращения из-за границы.

У ВОЗ есть карта, которая отражает ситуацию с заражениями по всему миру, со временем она будет совершенствоваться и становиться всё более интерактивной, а также будет рассказывать о процессе массовой вакцинации в разных странах.

В Москве с 5 декабря открывается электронная запись на массовую вакцинацию от коронавируса для врачей, учителей и сотрудников социальных служб. В Петербурге пока говорят об отсутствии достаточного запаса доз для открытия подобной системы записи.

В России, по данным оперштаба на 3 декабря, за последние сутки выявлено 28 145 новых случаев COVID-19, в Петербурге — 3692.