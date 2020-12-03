ВИЧ-диссидентку уговорили госпитализировать больного сына. Её недоверие врачам известно не только в Петербурге

Как сообщили «Фонтанке» в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Анны Митяниной, 3 декабря женщина дала устное согласие сотрудникам органов опеки на госпитализацию своего 6-летнего сына. Вариантами его пребывания в медучреждении, которые бы устроили мать, озадачился комитет по соцполитике.

После громкого ухода из больницы с заболевшим сыном на руках 37-летняя петербурженка проводит четверг в общении с полицией и органами опеки. Беседы возымели действие: женщина согласилась довериться врачам, обеспокоенным состоянием ребёнка.

Оставить ребёнка в больнице накануне настоятельно просили в детской городской больнице № 1, куда мать с мальчиком отправили из Раухфуса. Там у пациента с воспалением во рту заподозрили онкологию, диагноз не подтвердился, но состояние мальчика вызвало серьёзные опасения у медиков.



Женщина подхватила сына и ушла. Сегодня по месту жительства её навестили специалисты из отдела по делам несовершеннолетних Всеволожского района Ленинградской области.



Раньше 37-летняя горожанка не попадала в поле зрения органов опеки Петербурга, зато знакома их коллегам из Ставрополя. Там мальчика дважды направляли на госпитализацию, однако женщина забирала его досрочно.



Женщина — известная в Петербурге ВИЧ-диссидентка. Она называет вирус мифом, а соответствующий диагноз — геноцидом и террором, о чём письменно извещала Росздравнадзор ещё в 2015 году. В том же письме она подробно рассказывала историю своих злоключений с положительным тестом и настойчивым интересом Центра по профилактике и борьбе со СПИДом к ней и её ребёнку.

