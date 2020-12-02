Петербургская ВИЧ-диссидентка не дала госпитализировать своего 6-летнего сына в тяжёлом состоянии

Органам опеки предстоит разобраться с 37-летней петербурженкой, которая сначала запретила брать у своего сына анализ на ВИЧ, а затем и вовсе отказалась от госпитализации тяжело больного ребёнка.
Как стало известно «Фонтанке» 2 декабря, накануне в детскую больницу Раухфуса приехала женщина с шестилетним ребёнком. Жалобы были на воспаление во рту. Перед помещением мальчика в приёмный покой мать строго-настрого запретила врачам брать анализ на ВИЧ, заявив, что она категорически против.
В итоге ребёнка осмотрели, поместили в отделение челюстно-лицевой хирургии и взяли анализ крови, который показал возможную онкологию. После этого маленького пациента отправили в детскую городскую больницу №1, где в приёмном покое мать поставили перед фактом — ребёнок «тяжёлый», нужна госпитализация, но без матери.
Услышав это, петербурженка схватила своего сына и ушла. По данным «Фонтанки», об этом случае были оповещены полиция и органы опеки. Издание запросило комментарий в пресс-службе аппарата детского омбудсмена Анны Митяниной.
Мать ребёнка — известная в Петербурге ВИЧ-диссидентка. В 2015 году, например, она писала письмо в Росдравнадзор с заявлением «О геноциде и массовых убийствах с террористическими актами - через постановку диагноза и лечение ВИЧ-инфекции». И в нём как раз рассказывается о том, что, когда она была беременна сыном в 2013 году, ей в женской консультации после взятого без её разрешения анализа поставили диагноз ВИЧ. Беременная была не согласна с диагнозом, ведь и она, и отец ребёнка, по ее словам, вели здоровый образ жизни. По состоянию на 2015 года, со слов матери, её ребенок был совершенно здоров, хотя в его карте врач сделал пометки В-23 и R-75 о ВИЧ-инфекции.