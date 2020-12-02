Петербургская ВИЧ-диссидентка не дала госпитализировать своего 6-летнего сына в тяжёлом состоянии

Органам опеки предстоит разобраться с 37-летней петербурженкой, которая сначала запретила брать у своего сына анализ на ВИЧ, а затем и вовсе отказалась от госпитализации тяжело больного ребёнка.



Как стало известно «Фонтанке» 2 декабря, накануне в детскую больницу Раухфуса приехала женщина с шестилетним ребёнком. Жалобы были на воспаление во рту. Перед помещением мальчика в приёмный покой мать строго-настрого запретила врачам брать анализ на ВИЧ, заявив, что она категорически против.



В итоге ребёнка осмотрели, поместили в отделение челюстно-лицевой хирургии и взяли анализ крови, который показал возможную онкологию. После этого маленького пациента отправили в детскую городскую больницу №1, где в приёмном покое мать поставили перед фактом — ребёнок «тяжёлый», нужна госпитализация, но без матери.

