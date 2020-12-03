FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: -1
75.62р91.31р
Что закрыто в СПБ с 23 ноябряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
18
Печать

В Совфеде уверены, что россиянки начнут рожать после того, как закончится пандемия

Глава социального комитета Совета Федерации Инна Святенко описала, как пандемия может сказаться на рождаемости. Предполагается, что будет «отложенный спрос».

По словам Святенко, на рождаемость по итогам этого года повлияет несколько факторов. Например, сейчас в репродуктивный возраст вошли дети 1990-х, когда в стране была самая крупная «демографическая яма».

Из-за пандемии, считает Святенко, многие пары не стали заводить детей. Но речь не о том, что они отказались от планирования семьи, а просто перенесли процесс на потом. «Многие семьи, желающие обзавестись детьми в этом году, отложили планирование беременности, чтобы не подвергаться лишнему риску. Конечно, такие «отложенные планы» могут негативно сказаться на показателе рождаемости. Но это не отказ от планов по рождению ребенка, это их некоторый сдвиг. Уверена, что мы наверстаем это после победы над коронавирусом», — считает сенатор.

При этом она отмечает, что в этом сентябре родилось на 10 тысяч больше младенцев, чем годом раньше.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (18)

260551481
Скажу больше !!! Когда разгонят Совфед начнут рожать еще больше !
Alex000
"не получающих пенсию"
Так правильнее, с учётом последних веяний моды.
f0ntan
Для чего рожать? Уровень жизни падает, а производство автоматизируется, значит растет безработица. Рожаемые ныне дети через несколько десятилетий будут сидеть без работы на шее нас родителей, получающих пенсию.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний