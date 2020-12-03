В Совфеде уверены, что россиянки начнут рожать после того, как закончится пандемия

Глава социального комитета Совета Федерации Инна Святенко описала, как пандемия может сказаться на рождаемости. Предполагается, что будет «отложенный спрос».



По словам Святенко, на рождаемость по итогам этого года повлияет несколько факторов. Например, сейчас в репродуктивный возраст вошли дети 1990-х, когда в стране была самая крупная «демографическая яма».

Из-за пандемии, считает Святенко, многие пары не стали заводить детей. Но речь не о том, что они отказались от планирования семьи, а просто перенесли процесс на потом. «Многие семьи, желающие обзавестись детьми в этом году, отложили планирование беременности, чтобы не подвергаться лишнему риску. Конечно, такие «отложенные планы» могут негативно сказаться на показателе рождаемости. Но это не отказ от планов по рождению ребенка, это их некоторый сдвиг. Уверена, что мы наверстаем это после победы над коронавирусом», — считает сенатор.