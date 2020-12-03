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Один на один с читателями «Фонтанки»

Сегодня в наших социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм» пройдет традиционная «летучка» главного редактора «Фонтанки» Александра Горшкова с читателями.

В рамках программы «Инсайд» Александр Горшков расскажет, какие темы стали самыми резонансными в Петербурге на этой неделе, раскроет подоплеку некоторых публикаций «Фонтанки, а также ответит на вопросы читателей и пользователей соцсетей.

Присоединяйтесь к стриму «Инсайда» в наших группах в социальных сетях, задавайте свои вопросы здесь в комментариях, предлагайте «Фонтанке» актуальные темы для будущих публикаций.

Начало трансляции в 17 часов.

Программа «Инсайд» с Александром Горшковым идет в прямом эфире и транслируется в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграм».

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Комментарии (2)

AGP
Задайте уж кто-нибудь, у кого есть желание и доступ втуда, про грамотность Фъ-авторов, про те же желтушные заголовки. Ведь была Фъ вполне приличным СМИ до...
264239601
Было бы круто, если бы вы проводили свои стримы и на платформах не требующих регистрации, чтобы те, у кого нет аккаунтов в vk/ig, тоже могли присоединяться.
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