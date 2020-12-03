Один на один с читателями «Фонтанки»

Сегодня в наших социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм» пройдет традиционная «летучка» главного редактора «Фонтанки» Александра Горшкова с читателями.

В рамках программы «Инсайд» Александр Горшков расскажет, какие темы стали самыми резонансными в Петербурге на этой неделе, раскроет подоплеку некоторых публикаций «Фонтанки, а также ответит на вопросы читателей и пользователей соцсетей.

Присоединяйтесь к стриму «Инсайда» в наших группах в социальных сетях, задавайте свои вопросы здесь в комментариях, предлагайте «Фонтанке» актуальные темы для будущих публикаций.

