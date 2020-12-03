Юные и горячие устроили драку в метро Петербурга. Хулиганская выходка обернулась уголовным делом

Потасовка в городской подземке закончилась задержанием троих подростков и их взрослого приятеля. Кого-то из них ждет серьезный разговор с родителями, а кому-то придется подумать над своим поведением, побыв немного в изоляции. Хулиганская выходка обернулась уголовным делом.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 3 декабря, накануне около шести вечера в экстренные службы поступило сообщение о драке с участием пяти человек на платформе станции метро «Площадь Александра Невского — 1». Спустя пять минут сотрудники полиции на метрополитене были уже там, но никого на месте происшествия не нашли.

