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Юные и горячие устроили драку в метро Петербурга. Хулиганская выходка обернулась уголовным делом

Потасовка в городской подземке закончилась задержанием троих подростков и их взрослого приятеля. Кого-то из них ждет серьезный разговор с родителями, а кому-то придется подумать над своим поведением, побыв немного в изоляции. Хулиганская выходка обернулась уголовным делом.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 3 декабря, накануне около шести вечера в экстренные службы поступило сообщение о драке с участием пяти человек на платформе станции метро «Площадь Александра Невского — 1». Спустя пять минут сотрудники полиции на метрополитене были уже там, но никого на месте происшествия не нашли.

Как оказалось, участники конфликта зашли в вагон поезда и успели доехать до станции метро «Елизаровская», где их задержали через 40 минут. Объясняться пришлось троим 17-летним подросткам из Дагестана, Кабардино-Балкарии и Азербайджана, а также их старшему товарищу — 19-летнему продавцу, зарегистрированному в Петербурге.

О причинах драки они не рассказали, как и о том, был ли пятый человек. В отношении их составлены протоколы по административной статье «Мелкое хулиганство». Двоих юношей передали родителям, еще одного поместили в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Самый взрослый из компании находится в отделе полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

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Комментарии (5)

260581461
Обезьян вонючих, прилюдно выпороть и на каторгу.
nuga
Тема ковида не раскрыта.Они дрались в масках и перчатках ?А соцдистанция?Штрафы выписаны?
Философ (не тролль)
А продавец откуда? Неполная информация однако
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