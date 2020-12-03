Мороз и солнце. В Петербурге холодно, но без осадков

По прогнозу синоптиков, 3 декабря в Петербурге температура не поднимется выше ноля, но, возможно, выйдет солнце. К выходным станет чуть теплее.

По данным Гидрометцентра, в городе умеренный ветер и до -2 градусов. На дорогах возможен гололед, а к небе — солнце. Осадков не ожидается. К ночи похолодает до -3, а в последний рабочий день недели температура может подняться выше ноля.