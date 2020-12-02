«Возможность продемонстрировать ответственность». Рестораторы попросили Смольный закрыть их на Новый год

Объединение «Рестоград» обратилось к властям Петербурга с предложением запретить работу общепита 31 декабря 2020 года и 1 января 2021 года. Соответствующие обращения (есть в распоряжении «Фонтанки») уже направлены губернатору Александру Беглову и руководителю Роспотребнадзора по Петербургу Наталье Башкетовой.



По мнению рестораторов, «превентивные» ограничения помогут уменьшить риски заболевания горожан коронавирусной инфекцией и избежать более глобальных закрытий. «Эта малая мера позволит, не нанося существенный вред бизнесу, избежать риска возникновения цепочек заражения, а также даст возможность ответственным рестораторам продемонстрировать свою социальную и гражданскую ответственность», — говорится в письме.