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«Возможность продемонстрировать ответственность». Рестораторы попросили Смольный закрыть их на Новый год

Объединение «Рестоград» обратилось к властям Петербурга с предложением запретить работу общепита 31 декабря 2020 года и 1 января 2021 года. Соответствующие обращения (есть в распоряжении «Фонтанки») уже направлены губернатору Александру Беглову и руководителю Роспотребнадзора по Петербургу Наталье Башкетовой.

По мнению рестораторов, «превентивные» ограничения помогут уменьшить риски заболевания горожан коронавирусной инфекцией и избежать более глобальных закрытий. «Эта малая мера позволит, не нанося существенный вред бизнесу, избежать риска возникновения цепочек заражения, а также даст возможность ответственным рестораторам продемонстрировать свою социальную и гражданскую ответственность», — говорится в письме.

Объединение предприятий общественного питания «Рестоград» объединяет сети «Теремок», «Токио-Бахрома», «Евразия», CHE Group, «Русская рыбалка», «Карл и Фридрих», ресторанный холдинг RECA, рестораны Арама Мнацаканова и т. д.

Ранее стало известно, что Смольный готовит новые ограничения для бизнеса. Одной из мер может стать закрытие предприятий общественного питания с 30 декабря.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (25)

Тимур Федосов
Жополизы
Fagotin
Теремок? Тут недавно с его владельцем интервью было в духе "слушайтесь чиновников, ничего против не говорите, все правильно" и т.д. Так что может быть и правда.
BSB888
После Нового года Covid не закончится и демонстрировать ответственность придётся ещё более ответственно.
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