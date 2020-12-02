«Возможность продемонстрировать ответственность». Рестораторы попросили Смольный закрыть их на Новый год

Объединение «Рестоград» обратилось к властям Петербурга с предложением запретить работу общепита 31 декабря 2020 года и 1 января 2021 года. Соответствующие обращения (есть в распоряжении «Фонтанки») уже направлены губернатору Александру Беглову и руководителю Роспотребнадзора по Петербургу Наталье Башкетовой.
По мнению рестораторов, «превентивные» ограничения помогут уменьшить риски заболевания горожан коронавирусной инфекцией и избежать более глобальных закрытий. «Эта малая мера позволит, не нанося существенный вред бизнесу, избежать риска возникновения цепочек заражения, а также даст возможность ответственным рестораторам продемонстрировать свою социальную и гражданскую ответственность», — говорится в письме.
Объединение предприятий общественного питания «Рестоград» объединяет сети «Теремок», «Токио-Бахрома», «Евразия», CHE Group, «Русская рыбалка», «Карл и Фридрих», ресторанный холдинг RECA, рестораны Арама Мнацаканова и т. д.
Ранее стало известно, что Смольный готовит новые ограничения для бизнеса. Одной из мер может стать закрытие предприятий общественного питания с 30 декабря.