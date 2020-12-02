Владелец разбитого Ефремовым фургона хочет получить с актёра больше, чем стоит новый автомобиль

Фургон «Лада», попавший в ДТП с автомобилем Михаила Ефремова, компания-владелец оценила в 1 миллион 50 тысяч рублей. Об этом сообщается в определении Мосгорсуда на приговор актёра.



Как следует из текста, на который 2 декабря обратил внимание ТАСС, лизинговая компания «Стоун-XXI» обжаловала приговор с целью получить статус потерпевшего в деле Ефремова, но не преуспела. Представитель фирмы указал, что в аварии пострадала машина компании — фургон «Лада», которой управлял погибший курьер Сергей Захаров. Ущерб, по оценке специалистов, составил 1 миллион 50 тысяч рублей.