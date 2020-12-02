FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: -2
76.32р91.31р
Что закрыто в СПБ с 23 ноябряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
6
Печать

Владелец разбитого Ефремовым фургона хочет получить с актёра больше, чем стоит новый автомобиль

Фургон «Лада», попавший в ДТП с автомобилем Михаила Ефремова, компания-владелец оценила в 1 миллион 50 тысяч рублей. Об этом сообщается в определении Мосгорсуда на приговор актёра.

Как следует из текста, на который 2 декабря обратил внимание ТАСС, лизинговая компания «Стоун-XXI» обжаловала приговор с целью получить статус потерпевшего в деле Ефремова, но не преуспела. Представитель фирмы указал, что в аварии пострадала машина компании — фургон «Лада», которой управлял погибший курьер Сергей Захаров. Ущерб, по оценке специалистов, составил 1 миллион 50 тысяч рублей.

На сайте «Стоун-XXI» фургоны «Лада Ларгус» предлагают не дороже миллиона рублей. На сайте официального дилера «Лады» ценник не выше 800 тысяч.

«Сам по себе факт не признания указанной организации потерпевшей по делу, вопреки доводам представителя, не лишает её права обращаться в суд первой инстанции за получением документов, необходимых для представления в соответствующие органы в целях возмещения причиненного ей материального ущерба», — говорится в документе. Апелляционную жалобу лизинговой компании Мосгорсуд оставил без удовлетворения. Приговор Ефремову, который пожаловался, что адвокат Пашаев злоупотребил его доверием и убедил менять показания, снизили с 8 до 7 с половиной лет в колонии.

Как признал суд, 8 июня в центре Москвы Ефремов, управляя в состоянии алкогольного опьянения автомобилем Jeep Grand Cherokee, врезался в фургон LADA. Водитель «Лады» Сергей Захаров погиб. Актер сперва признался и раскаялся, но затем отказался от своих слов. Адвокаты обеих сторон — Александр Добровинский и Эльман Пашаев — в результате были лишены адвокатского статуса, а приглашенные Пашаевым свидетели получили уголовные дела за дачу ложных показаний.

Ефремова этапируют в колонию в Белгородской области, в которой отбывали наказание футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

васисуалий
КАСКО не было что-ли?
doorbal_
каков негодяй, а! Вы только подумайте!
vic_5e4cd1938d1a8
Ненужные для владельца машины хлопоты, разве не учитываются .... Хочет, немного дороже нового авто. Не цену же мерседеса назвал ...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний