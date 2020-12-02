Владелец разбитого Ефремовым фургона хочет получить с актёра больше, чем стоит новый автомобиль

Фургон «Лада», попавший в ДТП с автомобилем Михаила Ефремова, компания-владелец оценила в 1 миллион 50 тысяч рублей. Об этом сообщается в определении Мосгорсуда на приговор актёра.
Как следует из текста, на который 2 декабря обратил внимание ТАСС, лизинговая компания «Стоун-XXI» обжаловала приговор с целью получить статус потерпевшего в деле Ефремова, но не преуспела. Представитель фирмы указал, что в аварии пострадала машина компании — фургон «Лада», которой управлял погибший курьер Сергей Захаров. Ущерб, по оценке специалистов, составил 1 миллион 50 тысяч рублей.
На сайте «Стоун-XXI» фургоны «Лада Ларгус» предлагают не дороже миллиона рублей. На сайте официального дилера «Лады» ценник не выше 800 тысяч.
«Сам по себе факт не признания указанной организации потерпевшей по делу, вопреки доводам представителя, не лишает её права обращаться в суд первой инстанции за получением документов, необходимых для представления в соответствующие органы в целях возмещения причиненного ей материального ущерба», — говорится в документе. Апелляционную жалобу лизинговой компании Мосгорсуд оставил без удовлетворения. Приговор Ефремову, который пожаловался, что адвокат Пашаев злоупотребил его доверием и убедил менять показания, снизили с 8 до 7 с половиной лет в колонии.