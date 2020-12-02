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Среда джаза с Давидом Голощекиным: Pepper Adams ‎– Motor City Scene

Motor City Scene - альбом американского саксофониста Пеппера Адамса и трубача Дональда Берда, записанный в 1960 году и выпущенный на лейбле Bethlehem с участием Кенни Баррелла (гитара), Томми Фланагана (фортепияно), Пола Чемберса (контрабас) и Луи Хейса (ударные).

среда джаза

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