Впервые в мире разрешена продажа искусственного мяса

В Сингапуре власти разрешили продажу мяса, произведенного в лабораторных условиях. Это первое такое решение в мире.

Как сообщает 2 декабря ТАСС со ссылкой на заявление сингапурского агентства по продовольствию, американской компании Eat Just позволили продавать в стране культивированную курятину после «оценки поступивших предложений и определения их безопасности». Агентство продолжит консультироваться с экспертами и отслеживать новые продукты.

Первым продуктом из искусственного мяса на сингапурском рынке, как планируется, станут наггетсы. Представители Eat Just уверяют, что «полученное в лабораторных условиях мясо значительно чище с точки зрения содержания микробов», в нём больше белка, различных аминокислот, полезных жиров и минералов.