FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -2
76.32р91.31р
Что закрыто в СПБ с 23 ноябряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
2
Печать

Впервые в мире разрешена продажа искусственного мяса

В Сингапуре власти разрешили продажу мяса, произведенного в лабораторных условиях. Это первое такое решение в мире.

Как сообщает 2 декабря ТАСС со ссылкой на заявление сингапурского агентства по продовольствию, американской компании Eat Just позволили продавать в стране культивированную курятину после «оценки поступивших предложений и определения их безопасности». Агентство продолжит консультироваться с экспертами и отслеживать новые продукты.

Первым продуктом из искусственного мяса на сингапурском рынке, как планируется, станут наггетсы. Представители Eat Just уверяют, что «полученное в лабораторных условиях мясо значительно чище с точки зрения содержания микробов», в нём больше белка, различных аминокислот, полезных жиров и минералов.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Маргaрита
К мясу, у нас уже давно в магазинах присутствует искусственное сливочное масло. Еще в 2018 году проверял роспотребнадзор более половины образцов "искусственное" было
IvanSt
Возможно, в новости какая-то неточность. Искусственное мясо давно уже потребляется в общепите, хоть и не массово. Я ел в Москве бургеры из него.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний