МВД разрешит получать водительские права с 16 лет

В проекте нового административного регламента по проведению экзаменов на права говорится, что сдавать его можно с 16 лет.

Как передаёт ТАСС 2 декабря, чтобы молодой человек или девушка в возрасте 16-18 лет были допущены к экзамену и получению водительского удостоверения, нужно будет предоставить «письменное согласие одного из законных представителей несовершеннолетнего кандидата в водители».

До этого МВД разработало проект изменений в закон "О безопасности дорожного движения", который может разрешить садиться за руль с 17 лет, но только если в машине есть водитель-наставник. Водитель-наставник, имеющий право управлять автомобилем категории "B" или подкатегории "В1", – это новое понятие, прописанное в проекте.