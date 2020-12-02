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МВД разрешит получать водительские права с 16 лет

В проекте нового административного регламента по проведению экзаменов на права говорится, что сдавать его можно с 16 лет.

Как передаёт ТАСС 2 декабря, чтобы молодой человек или девушка в возрасте 16-18 лет были допущены к экзамену и получению водительского удостоверения, нужно будет предоставить «письменное согласие одного из законных представителей несовершеннолетнего кандидата в водители».

До этого МВД разработало проект изменений в закон "О безопасности дорожного движения", который может разрешить садиться за руль с 17 лет, но только если в машине есть водитель-наставник. Водитель-наставник, имеющий право управлять автомобилем категории "B" или подкатегории "В1", – это новое понятие, прописанное в проекте.

Кроме того, в новом регламенте МВД сформулировало шесть оснований для недопуска к экзамену на права. Кандидат не сможет сдать экзамен:

  • если он не соответствует требованиям,
  • если его лишали прав,
  • если неправильно составлены документы или в них содержится недостоверная информация,
  • если документы имеют признаки подделки или были похищены,
  • если человек не оплатил госпошлину,
  • если автошкола, где он обучался, не имеет лицензии на осуществление образовательной деятельности.

Об отказе в допуске к экзамену заявителя уведомят письменно с указанием причины.

Новый административный регламент по проведению экзаменов на водительские права должен вступить в силу 1 апреля 2021 года. Он, как и прежний, предусматривает от одного до трех штрафных баллов за ошибку. Самые грубые (не пристегнутый ремень безопасности или использование телефона за рулем) вынесены в отдельный блок, причем при допущении этих ошибок экзамен незамедлительно прекращается. Кроме того, в регламент планируется внести отдельный перечень навыков вождения.

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Комментарии (21)

***_555
И правильно. Раньше начнут - больше опыта будет. А опасности от них - не больше старых маразматиков на древних жигах.
USSR_forever
один вопрос - ЗАЧЕМ?! если взрослые ослы позволяют себе превышение скоростного режима, то малолетки и подавно превратятся в камикадзе.... это же сколько трупов будет на дорогах России.... скоро на каждом фонарном столбу по венку висеть будет.... проще на вертолёт копить начинать...
260602101
А че та круто на джипяре в 9-Б подъехать прямо к крыльцу школы, да с парой блондинок в салоне. А после уроков училке " МарьВанна вас до дому подвести, а то в транвае час будете стоять " !
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