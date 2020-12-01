Два человека пострадали в аварии в Фрунзенском районе Петербурга. Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД, около 20.30 1 декабря в Купчино столкнулись два легковых автомобиля.



В пресс-службе Главка уточнили, что дорогу водители не поделили у дома №28 по улице Белградской. В итоге пострадали двое. По предварительным данным, оба в состоянии средней степени тяжести.



По словам очевидцев, удар был сильный, машины отлетели друг от друга на приличное расстояние.