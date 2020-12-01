FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: -3
76.32р91.31р
Что закрыто в СПБ с 23 ноябряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
1
Печать

В Купчино два автомобиля разлетелись после столкновения. Есть пострадавшие

Два человека пострадали в аварии в Фрунзенском районе Петербурга. Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД, около 20.30 1 декабря в Купчино столкнулись два легковых автомобиля.

В пресс-службе Главка уточнили, что дорогу водители не поделили у дома №28 по улице Белградской. В итоге пострадали двое. По предварительным данным, оба в состоянии средней степени тяжести.

По словам очевидцев, удар был сильный, машины отлетели друг от друга на приличное расстояние.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

bluxer
Опасный участок. Одни несутся, другим во двор или из.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний