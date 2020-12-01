Сотрудники Таллинского зоопарка запечатлели шимпанзе за «уборкой» собственного вольера. «Как видите, у нас очень много общего с шимпанзе», — прокомментировали они, опубликовав короткое видео на странице зоопарка в Facebook.



Как говорится в посте, сотрудник забыл в вольере с шимпанзе метлу. Животное подобрало ее и принялось сначала «подметать» разлитую по полу воду, а затем мыльной метлой намывать стекло. Роль деловитого уборщика шимпанзе отыграла на все сто.