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«У нас очень много общего». Таллинский зоопарк показал, как шимпанзе подметает вольер и моет стекла

Сотрудники Таллинского зоопарка запечатлели шимпанзе за «уборкой» собственного вольера. «Как видите, у нас очень много общего с шимпанзе», — прокомментировали они, опубликовав короткое видео на странице зоопарка в Facebook.

Как говорится в посте, сотрудник забыл в вольере с шимпанзе метлу. Животное подобрало ее и принялось сначала «подметать» разлитую по полу воду, а затем мыльной метлой намывать стекло. Роль деловитого уборщика шимпанзе отыграла на все сто.

К сожалению, восприимчивостью к коронавирусу люди и шимпанзе тоже похожи, добавляют в зоопарке. Поэтому ради здоровья подопечных животных большой тропический дом, где обитают шимпанзе и крокодилы, закрыли для посетителей с 1 декабря.

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