Пустые стулья, плачущие лауреаты и стихи Александра Введенского — в Петербурге состоялось вручение XI театральной премии для молодых «Прорыв».
Две предыдущие церемонии проходили на Новой сцене Александринского театра и были очень музыкальными: в 2018 году зрители получили мощный заряд энергии от рэпера Хаски, в 2019-м девичья группа «Сестра Петра» создавала лирический настрой. В этом году вручение премии переехало с марта на ноябрь по причине пандемии и в Молодежный театр на Фонтанке, а музыка была представлена исключительно в виде фонограммы. Накануне вручения праздновался Международный день матери. Режиссер-постановщик церемонии Иван Пачин обыграл этот повод. Начал с себя: вспомнил, что именно мамины слова в свое время помогли ему, когда он провалил экзамены в Театральную академию. Но что именно тогда сказала мама — осталось интригой до конца вечера.
Каждую номинацию предуведомлял короткий видеосюжет, в котором какой-либо известный и уважаемый театральный деятель рассказывал о своей маме и ее реакции на выбор чада в пользу театра. Видеозарисовка с директором Вахтанговского театра Кириллом Кроком предваряла менеджерскую номинацию, с художником Эмилем Капелюшем — категорию «Лучший художник», с артистами Юлией Ауг, Александром Новиковым и Ириной Соколовой — номинации актерские, с художественным руководителем московского театра «Современник» и режиссером Виктором Рыжаковом, — соответственно, режиссерскую. Номинанты, не говоря уже о лауреатах, прошли серьезный отбор: экспертным советом этого года было отсмотрено 84 постановки, из них в финальный шорт-лист вошло 19.
В первой номинации — «Лучший менеджер» — наградили Анну и Михаила Каргапольцевых за развитие и продвижение театра ЦЕХЪ в сезоне-2018/2019. Этих победителей огласил ведущий, а имена всех последующих «прорвавшихся» называли их мамы. Реагировали все по-разному.
Ник Хамов, признанный лучшим художником за сценографию и кинетические машины в спектакле «FAUST.LABOR» Инженерного театра «АХЕ», поздравления слушал без какого-либо внешнего волнения. Александр Кошкидько (номинация «Лучшая роль второго плана», спектакль Бориса Павловича «Лавр») смущался, а Олег Сенченко (номинация «Лучшая мужская роль» — за роль Волохова в спектакле «Обрыв» Анатолия Ледуховского) едва сдержал слезы. Победительнице в номинации «Лучшая актриса» Анне Кочетковой (роль Анны в «Посмотри на него» Романа Кагановича) в качестве допнаграды пообещали напечь блинчиков. А вот лучшему режиссеру не досталось ничего, поскольку жюри такового не обнаружило, что вызвало немедленную дискуссию в Facebook.
Два спецприза жюри получили негосударственные театральные проекты: актеров спектакля «Исследование ужаса» Юлию Захаркину, Яну Савицкую, Дмитрия Крестьянкина и Петра Чижова (проект «Квартира» и фонд «Альма Матер») наградили «За выдающиеся актерские работы», а режиссера спектакля «Священный полет цветов» и создателя Конно-драматического театра «ВелесО» Евгения Ткачука — «За поиски в области синтетического театра». Последний в благодарность продекламировал со сцены стихи Александра Введенского.
Кроме того, актриса БДТ имени Г.А. Товстоногова Александра Магелатова была отмечена спецпризом Номинационного совета «За оригинальность творческого поиска».
Почетную премию им. Антона Губанкова «За продвижение молодых талантов», учрежденную после его гибели в авиакатастрофе в декабре 2016 года, присудили художественному руководителю Александринского театра Валерию Фокину — получать приз за отсутствующего режиссера вышел генеральный продюсер Новой сцены Александринки Александр Малич.
Санкт-Петербургская театральная премия для молодых «Прорыв» была придумана в 2008 году как совместная инициатива Санкт-Петербургского государственного драматического театра «Приют комедианта» и театральных критиков Жанны Зарецкой и Андрея Пронина. Задача премии — поощрение и продвижение молодых профессионалов петербургской драматической сцены.
Наталия Эфендиева, специально для «Фонтанки.ру»