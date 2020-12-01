Две предыдущие церемонии проходили на Новой сцене Александринского театра и были очень музыкальными: в 2018 году зрители получили мощный заряд энергии от рэпера Хаски , в 2019-м девичья группа «Сестра Петра» создавала лирический настрой. В этом году вручение премии переехало с марта на ноябрь по причине пандемии и в Молодежный театр на Фонтанке, а музыка была представлена исключительно в виде фонограммы. Накануне вручения праздновался Международный день матери. Режиссер-постановщик церемонии Иван Пачин обыграл этот повод. Начал с себя: вспомнил, что именно мамины слова в свое время помогли ему, когда он провалил экзамены в Театральную академию. Но что именно тогда сказала мама — осталось интригой до конца вечера.

Каждую номинацию предуведомлял короткий видеосюжет, в котором какой-либо известный и уважаемый театральный деятель рассказывал о своей маме и ее реакции на выбор чада в пользу театра. Видеозарисовка с директором Вахтанговского театра Кириллом Кроком предваряла менеджерскую номинацию, с художником Эмилем Капелюшем — категорию «Лучший художник», с артистами Юлией Ауг, Александром Новиковым и Ириной Соколовой — номинации актерские, с художественным руководителем московского театра «Современник» и режиссером Виктором Рыжаковом, — соответственно, режиссерскую. Номинанты, не говоря уже о лауреатах, прошли серьезный отбор: экспертным советом этого года было отсмотрено 84 постановки, из них в финальный шорт-лист вошло 19.



В первой номинации — «Лучший менеджер» — наградили Анну и Михаила Каргапольцевых за развитие и продвижение театра ЦЕХЪ в сезоне-2018/2019. Этих победителей огласил ведущий, а имена всех последующих «прорвавшихся» называли их мамы. Реагировали все по-разному.



Ник Хамов, признанный лучшим художником за сценографию и кинетические машины в спектакле «FAUST.LABOR» Инженерного театра «АХЕ», поздравления слушал без какого-либо внешнего волнения. Александр Кошкидько (номинация «Лучшая роль второго плана», спектакль Бориса Павловича «Лавр») смущался, а Олег Сенченко (номинация «Лучшая мужская роль» — за роль Волохова в спектакле «Обрыв» Анатолия Ледуховского) едва сдержал слезы. Победительнице в номинации «Лучшая актриса» Анне Кочетковой (роль Анны в «Посмотри на него» Романа Кагановича) в качестве допнаграды пообещали напечь блинчиков. А вот лучшему режиссеру не досталось ничего, поскольку жюри такового не обнаружило, что вызвало немедленную дискуссию в Facebook.

