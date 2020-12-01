Мишустин: Регионы с высокой заболеваемостью должны решительнее применять ограничения

«Обращаю внимание, что ситуация с коронавирусом в субъектах Российской Федерации по-прежнему развивается неравномерно. Руководители регионов, где высокая заболеваемость и система здравоохранения серьёзно загружена, должны более решительно применять ограничительные меры, особенно в тех муниципалитетах, где ситуация наиболее острая», — сказал глава кабмина на заседании президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19 1 декабря.

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал регионы, где ситуация с COVID-19 развивается наиболее неблагоприятно, ужесточить меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Он также добавил, что надо грамотно организовать оказание медицинской помощи пациентам с коронавирусом, которые лечатся на дому.

Санкт-Петербург на сегодняшний день занимает второе место после Москвы среди регионов России по приросту заболевших. По данным оперштаба на 1 декабря, за минувшие сутки коронавирус выявили у 3697 человек. О том, какие ограничения действуют в городе с 23 ноября, «Фонтанка» писала ранее.