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Мишустин: Регионы с высокой заболеваемостью должны решительнее применять ограничения

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал регионы, где ситуация с COVID-19 развивается наиболее неблагоприятно, ужесточить меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«Обращаю внимание, что ситуация с коронавирусом в субъектах Российской Федерации по-прежнему развивается неравномерно. Руководители регионов, где высокая заболеваемость и система здравоохранения серьёзно загружена, должны более решительно применять ограничительные меры, особенно в тех муниципалитетах, где ситуация наиболее острая», — сказал глава кабмина на заседании президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19 1 декабря.

Он также добавил, что надо грамотно организовать оказание медицинской помощи пациентам с коронавирусом, которые лечатся на дому.

Санкт-Петербург на сегодняшний день занимает второе место после Москвы среди регионов России по приросту заболевших. По данным оперштаба на 1 декабря, за минувшие сутки коронавирус выявили у 3697 человек. О том, какие ограничения действуют в городе с 23 ноября, «Фонтанка» писала ранее.

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Комментарии (6)

Paul3390
Интересно - наши верховные правда верят что от чтения заклинаний - реальность изменится?
260657101
Мишустин: Регионы с высокой заболеваемостью должны решительнее применять ограничения
Петербург: В петербургском метро увеличили интервал движения поездов и ограничили число составов.

Ну а что, сказали де применять ограничения, вон люди стараются, ограничивают число составов в метро.
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Спасение утопающих...
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