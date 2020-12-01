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Встреча водителей-торопыг проделала дыру в заборе на Ленинском и попала на камеру

Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_14201152" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Торопливый водитель устроил ДТП в Московском районе Петербурга в утренний час пик 1 декабря. Встречу двух машин и полет на встречку записал видеорегистратор в машине одного из очевидцев.

Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Александр, в половине восьмого часа утра на Ленинском проспекте, перед пересечением с Московским проспектом, Chevrolet Lacetti «протаранил вылетевший из двора внедорожник». На записи видно, как автомобили стоят на перекрестке с Варшавской улицей в ожидании разрешающего сигнала светофора. «Шевроле» в крайнем правом ряду рвется с места вперед всех, когда еще не успел загореться зеленый, и секунд 10 спустя врезается в выехавший из двора внедорожник. Последний, продолжив движение, пробивает разделительное ограждение и оказывается на встречной полосе, где водителю удается вырулить и остановиться.

К счастью, движение по проспекту в момент ДТП было не слишком плотным и столкнувшиеся машины никого не задели. О пострадавших не сообщается.

Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_14201152" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (1)

DEMOMON
Неплохое начало зимы, но при чём здесь светофор?
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