Торопливый водитель устроил ДТП в Московском районе Петербурга в утренний час пик 1 декабря. Встречу двух машин и полет на встречку записал видеорегистратор в машине одного из очевидцев.

Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Александр, в половине восьмого часа утра на Ленинском проспекте, перед пересечением с Московским проспектом, Chevrolet Lacetti «протаранил вылетевший из двора внедорожник». На записи видно, как автомобили стоят на перекрестке с Варшавской улицей в ожидании разрешающего сигнала светофора. «Шевроле» в крайнем правом ряду рвется с места вперед всех, когда еще не успел загореться зеленый, и секунд 10 спустя врезается в выехавший из двора внедорожник. Последний, продолжив движение, пробивает разделительное ограждение и оказывается на встречной полосе, где водителю удается вырулить и остановиться.