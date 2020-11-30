Голосование за финалистов городской премии «Признание и Влияние» продлится до 7 декабря

Вместо 30 ноября (как объявлялось ранее) последний день голосования на сайте — 7 декабря.

Из-за новых ограничений, связанных с ростом числа заболевших COVID-19, список приглашенных на торжественную церемонию награждения будет крайне ограничен, условия попадания на нее будут эксклюзивными, а все зрители, которых ранее планировалось пригласить на главную городскую премию года, смогут наблюдать за торжеством в онлайн-режиме на сайте «Фонтанки» 14 декабря. Приобретенная в этом году привычка горожан решать многие вопросы в удаленном режиме привела к высокому числу голосующих за финалистов петербуржцев. Предварительный подсчет выявил беспрецедентное количество посещений сайта премии. На финише будет иметь значение буквально каждый голос — в нескольких номинациях перевес у тех, кто идет на первом-втором месте, измеряется единицами, и многое еще может измениться.

Лидеры к сегодняшнему дню идут нос к носу во многих номинациях. Каждый день, в зависимости от активности петербуржцев, меняются претенденты на первые места в номинациях «Бар и ресторан», «Арт-пространство», «Бизнес-центр и коворкинг», «Сделано в Петербурге», и «Бизнес-старт года». В каждой из этих номинаций реальные шансы на победу имеют по три-четыре компании одновременно. Совершенно неясно и кто, в конечном итоге, окажется первым в номинациях «Строительная компания», «Банк», «Служба доставки», «Вуз», «Лучший работодатель». Финалисты имеют еще одну неделю в запасе, чтобы привлечь как можно больше горожан к голосованию и повысить свои шансы на победу и получение самого главного приза — премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние». Также горожане определяют победителя в номинации «Человек года — 2020». Среди претендентов — люди, которые внесли вклад в развитие науки и культуры, продвигали важнейшие общественные инициативы, совершали научные открытия и спасали других. Партнер номинации «Человек года» — оператор мобильной связи Tele2. Компания третий год поддерживает премию «Признание и Влияние» в Санкт-Петербурге. В этом году представители компании вошли в состав экспертного совета номинации. В компании уверены, что люди — основа любого дела и достижения, а этот год показал наивысшую ценность профессионализма во всех сферах нашей жизни.

Ежегодная городская премия «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» — это знак благодарности горожан самому качественному бизнесу Петербурга. В 2020 году выбрать лучших и вручить им награды — особая миссия. Ведь для многих этот год стал настоящим испытанием на стойкость и выдержку. А для «Фонтанки» это еще и год 20-летнего юбилея. Победители в 11 номинациях будут определены по результатам народного голосования на сайте «Фонтанка.ру». 14 декабря на торжественной церемонии и в прямом эфире на сайте «Фонтанка.ру» мы назовем победителей — тех, кто наберет больше всего голосов в каждой номинации.

Партнеры премии «Признание и Влияние — 2020»

Стратегический партнер и партнер номинации «Строительная компания» —СРО А «Объединение строителей СПб»

Партнер номинации «Бизнес-старт» — АО «СМП Банк»

Партнер номинации «Лучший работодатель» — ИК «Евроинвест»

Партнер номинации «Человек года» — оператор мобильной связи Tele2

Партнер премии — компания РСТИ (Росстройинвест)

Партнер премии — холдинг SETL GROUP

